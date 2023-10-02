Що можна закрити на зиму в жовтні-листопаді 2023 — список консервації, рецепти

Господиня закриває консервацію на зиму. Фото: shutterstock.com

Зазвичай сезон консервації розпочинається на початку літа та до другого місяця осені завершується. Проте якщо ви не встигли наповнити свої комори та льохи зимовими закрутками, у жовтні-листопаді ще є час. Ба більше, є продукти, які можна закрити виключно в ці місяці.

Новини.LIVE розповідає, що можна консервувати на зиму в кінці осені, а також ділиться перевіреними та смачними рецептами.

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1. Гриби

Саме жовтень вважається початком сезону "тихого полювання", коли українські ліси дарують білі та польські гриби, лисички, маслята, рижики тощо.

Тому господині активно консервують цей продукт, щоб смакувати ним узимку й прикрашати будь-яке застілля.

Гриби можна засолювати та маринувати. Досвідчені кулінари радять спробувати замаринувати гриби на зиму зі спеціями: гвоздика, мускатний горіх, кориця, духмяний перець та лавровий лист.

Ми ж пропонуємо карпатський рецепт маринованих білих грибів на зиму.

Також можна маринувати печериці, які завжди продаються на ринку або в супермаркеті й коштують набагато дешевше за лісові гриби.

Гриби можна закривати на зиму не тільки як окремий продукт, а й робити смачні закуски. До прикладу, ми вже писали рецепт смачного салату з печериць, а також овочевий салат із перцем та лісовими грибами.

Консервація грибів на зиму. Фото: shutterstock.com

2. Цибуля, часник та гострий перець

Варто закрити на зиму маринований часник, гострий перець або навіть замаринувати цибулю. Ці продукти можна між собою поєднувати та закривати асорті. Такі пікантні закуски здатні прикрасити будь-яку м'ясну, овочеву страву або гарнір.

До речі, пропонуємо спробувати приготувати кілька баночок смаженого перцю з часником на зиму. Така смачна консервація швидко готується й не потребує стерилізації.

3. Капуста

Звичайно ж, жовтень-листопад — час, коли господині засолюють, квасять, маринують капусту, роблять смачні салати з овочу та закуски.

Тож, Новини.LIVE пропонує такі рецепти приготування найсмачнішої консервації:

Квашена капуста на зиму. Фото: depositphotos.com

4. Яблука і калина

Деякі зимові сорти яблук дають плоди саме в кінці вересня. Та й на прилавках магазинів зараз можна зустріти безліч різних сортів цього фрукту, ще й за демократичними цінами.

З яблук можна робити не тільки компоти, варення або джеми. Дуже смачними виходять квашені яблука.

З калини також можна робити різні настоянки, компоти й навіть варення. Така консервація буде особливо корисною під час холодів.

Консервація на зиму. Фото: google.com

5. Баклажани та кабачки

У жовтні та листопаді ще є час закрити на зиму смачну консервацію з баклажанів або кабачків.

Дуже давня й смачна українська закуска на зиму — салат з баклажанів і буряків. Його можна їсти як окрему страву або ж додавати до рагу або супу. Також смачною виходить кисло-солодка ікра з баклажанів та помідорів або ікра із запечених баклажанів.

Ще один цікавий рецепт — смажені баклажани закатані в банку на зиму. Один з цікавих рецептів для тих, хто любить пікантність та гостринку — мариновані баклажани з часником. Страва навіть трохи нагадує за смаком мариновані грибочки.

Що ж, рецептів консервації з кабачків у нас також достатньо, тому пропонуємо приготувати:

Консервація на зиму. Фото: shutterstock.com

6. Овочеві заправки, пасти та аджика

Універсальна консервація на зиму — овочева закрутка, аджика або заправка. Її можна намазувати на хліб, робити салати, додавати до каші, тушкованого м'яса, супів тощо.

Паличка-виручалочка для господинь заправка для борщу. Гарно поєднуватися з будь-якою стравою буде домашня аджика.

7. Перець і помідори

Болгарський перець — смачний і корисний овоч, який також можна законсервувати. Що стосується помідорів, зараз вони коштують досить дорого, але якщо ви дуже любите такий овоч і хочете закрити мариновані помідори на зиму, то ще не пізно.

Смачною заготівлею будуть і помідори по-корейськи. Така заготівля виходить кисло-солодкою з пікантною гостринкою.

Також ми говорили про те, як смачно приготувати помідори з виноградом на зиму. Особливістю є дуже смачний розсіл, який можна буде просто пити. Обов'язково спробуйте приготувати таку консервацію.

Консервація на зиму. Фото: google.com

8. Квасоля і буряк

Квасоля з томатами та овочами на зиму — чудовий варіант консервації не тільки для вегетаріанців, але і для тих, хто просто любить бобові. Це вже фактично готова страва, яку треба лише відкрити, розігріти й подати до столу!

З буряка можна зробити цукати, варення, заправку, ікру, замаринувати овоч. тим паче в магазинах коштує він дуже дешево.

Так, до прикладу відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко ділився цікавою закускою з маринованих буряків. Такий бурячок може бути також як окремою стравою, а може доповнювати ваші кулінарні шедеври. Пропонуємо подивитися відео рецепта за посиланням.

Консервована квасоля з овочами на зиму. Фото: google.com

9. Гарбуз

Маринований гарбуз на зиму — незвичайна консервація, яку цілком можна зробити в жовтні та листопаді — на прилавках магазинів великий вибір даної культури. Також з гарбуза роблять ікру та різноманітні салати.

Можна робити солодкі закрутки з гарбуза. До прикладу, в інтернеті можна знайти цікавий рецепт, як перетворити гарбуз на манго. Пропонуємо подивитися відео:

Також можна зробити неймовірно смачний та корисний сік з гарбуза на зиму:

11. Виноград

З винограду можна робити не тільки соки, компоти, варення, настоянки та вино. Багато кулінарів консервують виноград під оливки. Виходить дуже цікаво та смачно. Одним з таких рецептів ділився шеф-кухар Евген Клопотенко:

10. Горіхи

Горіхи — також доступний продукт для консервації, який цілком можна використовувати. Приміром, горіхове варення — це не тільки смачно і корисно, але і дуже просто навіть для тих, хто ніколи нічого не консервував. Крім того, можна робити домашню горіхову пасту.

Нагадаємо, ми писали, коли квасити капусту в жовтні 2023 за місячним календарем.

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