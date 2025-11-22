Проблеми на кордоні з Польщею — яку мінімальну суму треба взяти в дорогу

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Деякі українці можуть стикнутися з фінансовими проблемами при перетині кордону. Не всі знають, що для безперешкодного виїзду в Польщу необхідно підтвердити свою платоспроможність, тобто довести, що коштів у гаманці вистачить на весь період перебування в іншій країні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки грошей готівкою треба мати на кордоні з Польщею.

Навіщо потрібна готівка на кордоні

Одна з користувачок соціальної мережі Threads розповіла історію, очевидцем якої вона стала. В пункті пропуску польські прикордонники вимагали в жінки підтвердження платоспроможності, але вона не змогла показати готівку, бо майже всі гроші тримала на банківській картці.

Як результат, їй відмовили у в'їзді, протримавши близько 14 годин у черзі. Жінка планувала перебувати в Польщі місяць, однак не знала про необхідність доведення своєї фінансової спроможності, причому за допомогою готівкових коштів.

Дійсно, така вимога існує, хоча не завжди прикордонники настільки прискіпливі до іноземців. Якщо пощастить, про наявність фінансів у гаманці можуть навіть не запитати. Але краще не ризикувати і запастися принаймні мінімальною сумою готівки.

Скільки грошей треба взяти в Польщу

Інформація з приводу того, скільки грошей треба мати на кордоні з Польщею, відрізняється в різних джерелах. Згідно з даними спеціалізованого порталу 24 Meridian, рекомендується наявність 72 злотих на кожен запланований день перебування (без урахування витрат на повернення в Україну).

Однак в історії користувачки Threads йшлося про суму 175 злотих на добу. Щоб точно уникнути проблем і безперешкодно перетнути державний кордон, рекомендується заздалегідь зняти готівку з рахунку і накопичити більшу суму, ніж вказано в цих джерелах, аби мінімізувати ризики.

До речі, виписка з банку про баланс на карті також допомагає підтвердити платоспроможність. Якщо не хочете везти в Польщу багато готівки, можна замовити виписку і показати прикордонниками. Однак пам'ятайте: просто відкрити банківський додаток і продемонструвати суму на карті — не допоможе.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вивезти за кордон будь-яку суму готівки, однак повинні здійснити письмове декларування валютних цінностей у разі перевищення встановленого ліміту — 10 000 євро в еквіваленті.

Також ми писали, що українців на кордоні можуть оштрафувати за порушення різних митних правил. Серед поширених випадків — недекларування валюти і переміщення товарів поза митним контролем.