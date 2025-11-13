Відео
Головна Економіка Українців можуть оштрафувати на кордоні — за які порушення

Українців можуть оштрафувати на кордоні — за які порушення

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 14:10
Оновлено: 12:58
Перетин кордону України — які митні правила можна порушити і що за це загрожує
Автомобіль на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Чимало українців, готуючись перетнути державний кордон, не знають про потенційні загрози для свого гаманця. Існує безліч способів порушити митні правила і натрапити на серйозну фінансову відповідальність.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які митні вимоги можуть порушити українці, виїжджаючи за кордон, і яке покарання їм загрожує.

Порушення митних правил

Плануючи виїзд з України, необхідно пересвідчитися у дотриманні всіх законодавчо встановлених вимог. Наприклад, через незнання того, які продукти заборонено транспортувати на територію ЄС, мандрівники можуть покласти в валізу сало, щоб пригостити іноземних друзів. На кордоні за таке свавілля доведеться відповідати.

Загалом українці можуть порушити такі вимоги Митного кодексу:

  • стаття 471 — недекларування товарів і валютних цінностей вартістю понад 10 000 євро, що переміщуються через кордон;
  • стаття 474 — перешкоджання посадовій особі в доступі до товарів, транспортних засобів і документів під час здійснення нею митного контролю;
  • стаття 476 — переміщення товарів із порушенням прав інтелектуальної власності;
  • стаття 477 — порушення порядку ввезення товарів на територію вільної митної зони;
  • стаття 482 — дії, спрямовані на переміщення товарів через кордон України поза митним контролем;
  • стаття 483 — дії, спрямовані на переміщення товарів через кордон із приховуванням від митного контролю;
  • стаття 485 — дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів або применшення їх розміру.

За такі порушення передбачені немаленькі штрафи. Наприклад, недекларування валюти тягне фінансову відповідальність у розмірі 20% від суми перевищення ліміту, а перевезення незадекларованих товарів — 30% від їх вартості.

За статтею 474 загрожує накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1 700 грн у 2025 року. А порушення прав інтелектуальної власності карається санкцією в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів (17 000 грн) з конфіскацією товарів.

Стаття 477 Митного кодексу тягне аналогічне фінансове покарання, стаття 482 — штраф у розмірі 100% від вартості товарів, стаття 483 — від 50 до 100% вартості, стаття 485 — від 50 до 150% несплаченої суми митних платежів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, під час війни діти до 16 років можуть виїжджати за кордон з одним із батьків без нотаріальної згоди. Якщо супроводжують не родичі — потрібна письмова заява або нотаріальний дозвіл.

Також ми писали, що для безперешкодного виїзду за кордон українці повинні підтвердити свою платоспроможність. Наприклад, мінімальна сума готівки для в’їзду в Польщу становить 300 злотих на три дні.

правила Митна служба штрафи покарання виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
