Виїзд за кордон у грудні — які документи перевірятимуть та чому можуть розвернути українців

Плануючи поїздку за кордон, українцям варто заздалегідь підготувати всі потрібні документи. Вимоги можуть різнитися залежно від того, як саме ви подорожуєте — власним авто чи іншим транспортом, а також чи берете із собою дітей або домашніх тварин.

Про те, які документи можуть перевірити в українців при перетині кордону у грудні 2025 року, розповіли фахівці інформаційного порталу "НАКОРДОНІ".

Які документи мають мати українці, які їдуть за кордон

Кожен громадянин України, який планує поїздку за кордон, повинен мати:

біометричний закордонний паспорт;

візу (якщо цього вимагає країна призначення);

поліс медичного страхування на час подорожі;

документи на авто — у разі виїзду власним транспортом;

підтвердження мети поїздки (бронювання житла, запрошення, квитки тощо).

Перед подорожжю обов’язково перевіряйте вимоги країни в посольстві — деякі держави можуть просити підтвердження фінансової спроможності, вакцинації або інші довідки.

Виїзд за кордон чоловіків під час воєнного стану

Під час воєнного стану виїзд військовозобов’язаних чоловіків за кордон обмежений, але є кілька винятків. До переліку громадян, яким дозволено перетинати кордон, належать окремі категорії, для кожної з яких встановлено свій набір документів:

Чоловіки з інвалідністю: повинні мати посвідчення або довідку МСЕК, а також документ, що підтверджує отримання пенсії чи соціальної допомоги. Батьки трьох і більше дітей: мають право на виїзд за наявності свідоцтв про народження всіх дітей і довідки з ЦНАПу про склад сім’ї. Одинокі батьки: повинні надати свідоцтво про народження дитини та документ, що підтверджує статус одинокого батька — це може бути судове рішення, свідоцтво про смерть матері або рішення суду про позбавлення її батьківських прав. Працівники критично важливих або заброньованих підприємств: можуть виїжджати лише за наявності копії наказу про бронювання із зазначенням терміну, підтвердження статусу підприємства, паспорта, військового квитка та документів, що підтверджують мету відрядження. Важливо пам’ятати, що без офіційного рішення про направлення у відрядження прикордонна служба може відмовити у виїзді. Особи, визнані непридатними до служби: повинні мати чинну довідку (форма 088/о або інша затверджена), яка підтверджує тимчасову чи постійну непридатність. Рекомендується також мати висновок з територіального центру комплектування. Варто пам’ятати, що підробка таких документів є кримінальним злочином відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України. Студенти, спортсмени та волонтери: також можуть виїжджати за певних умов. Студенти повинні мати довідку з навчального закладу, підтвердження з посольства або дозвіл на проживання за кордоном. Спортсмени виїжджають на підставі наказу Міністерства молоді та спорту про участь у міжнародних змаганнях. Волонтери повинні бути внесені до офіційного реєстру та мати дозвіл від Міністерства оборони або обласної військової адміністрації.

Державна прикордонна служба регулярно оновлює інформацію про умови виїзду на своєму офіційному сайті, тому перед подорожжю варто ознайомитися з актуальними вимогами.

Які документи потрібно мати для виїзду за кордон з дітьми

Для подорожі з неповнолітніми потрібні:

свідоцтво про народження;

закордонний паспорт дитини;

нотаріальна згода другого з батьків, якщо дитина подорожує лише з одним або з супроводжуючим.

Якщо один із батьків помер або позбавлений прав — потрібне відповідне рішення суду чи свідоцтво про смерть.

Подорож за кордон з домашніми тваринами

Для перетину кордону з домашніми тваринами: собакою чи котом — потрібно мати:

чинну вакцинацію проти сказу;

європейський ветеринарний паспорт із мікрочипом;

міжнародну довідку за формою №1, видану не пізніше ніж за п’ять днів до виїзду.

У деяких країнах також можуть вимагати тест на титр антитіл або інші довідки, тому варто заздалегідь уточнити умови в консульстві або у ветеринарного лікаря.

Що варто зробити українцям перед подорожжю

Перед подорожжю рекомендується зробити копії всіх документів і зберегти їх у хмарному сховищі. Важливо перевірити термін дії закордонного паспорта — він має бути чинним щонайменше шість місяців із дати запланованого виїзду. Також варто дізнатися про вимоги щодо страхування, вакцинації та ввезення валюти.

Не користуйтеся підробленими довідками чи документами — це карається законом. Перед поїздкою обов’язково перевіряйте актуальні правила роботи пунктів пропуску та наявність черг на офіційних ресурсах.

Раніше ми писали, що з 29 жовтня 2025 року в Україні змінилися правила щодо паспортів. Кабмін скасував можливість продовжувати строк дії закордонних паспортів понад 10 років, тому такі документи більше не підходять для виїзду за кордон.

Також ми розповідали, що мандрівникам варто пам’ятати, що під час перетину кордону з ЄС потрібно довести, що ви маєте достатньо грошей на поїздку. Без підтвердження фінансової спроможності можуть виникнути проблеми.