Перетин кордону України — яку мінімальну суму готівки треба мати в листопаді 2025

Деяких українців чекають проблеми на кордоні, пов’язані з готівкою. Не всі мандрівники знають, що для в’їзду на територію Європейського Союзу необхідно підтвердити власну платоспроможність. Іншими словами, треба довести, що коштів у гаманці вистачить на весь період подорожі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку мінімальну суму готівки треба показати на зовнішньому кордоні ЄС.

Яка мінімальна сума готівки в листопаді

Мінімальний розмір грошового забезпечення залежить від того, кордон якої держави ЄС українці хочуть перетнути. Наприклад, для в’їзду в Румунію зазвичай не доводиться підтверджувати платоспроможність. Однак при перетині кордону Польщі, Угорщини і Словаччини співробітники пункту пропуску з високою ймовірністю попросять показати готівку.

За даними спеціалізованого порталу 24 Meridian, мінімальна сума, необхідна при виїзді з України, перебуває на такому рівні:

Польща — 300 злотих на поїздку до трьох днів або 72 злотих на кожен день перебування;

Словаччина — 56 євро на кожну заплановану добу;

Угорщина — 1000 форинтів на день (приблизно 3 євро).

Підтвердивши наявність таких мінімальних сум у гаманці, туристи доведуть, що будуть здатні оплатити базові потреби за кордоном. Тоді фактор фінансового становища не стоятиме на заваді перетину зовнішнього кордону Європейського Союзу.

Проблеми на кордоні через валюту

З одного боку, проблеми в пункті пропуску можуть виникнуть через нестачу коштів, а з іншого — через наявність надто великої суми. Українське законодавство дозволяє вивезення будь-якої валюти, однак зобов’язує громадян декларувати суму в разі перевищення встановленого ліміту — 10 000 євро в еквіваленті.

"Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування", — йдеться на сайті Державної митної служби.

Якщо є необхідність вивезти за кордон більшу суму готівки, доведеться задекларувати валюту і надати підтверджувальні документи щодо джерела походження фінансів. Інакше у виїзді можуть відмовити, а на додачу — оштрафувати на 20% від суми перевищення ліміту.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 29 жовтня 2025 року Україна скасувала продовження дії закордонних паспортів, тому подорожувати можна лише з чинними біометричними документами, термін яких не перевищує 10 років.

Також ми писали, що на пунктах пропуску з Польщею запровадили систему EES, тому можливі затримки. Українцям радять планувати поїздки завчасно, адже тепер під час першого перетину братимуть біометричні дані.