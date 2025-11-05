Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Перетин кордону ЄС — яка мінімальна сума потрібна в листопаді

Перетин кордону ЄС — яка мінімальна сума потрібна в листопаді

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 18:15
Оновлено: 19:19
Перетин кордону України — яку мінімальну суму готівки треба мати в листопаді 2025
Виїзд з України. Фото: ДПСУ/Facebook

Деяких українців чекають проблеми на кордоні, пов’язані з готівкою. Не всі мандрівники знають, що для в’їзду на територію Європейського Союзу необхідно підтвердити власну платоспроможність. Іншими словами, треба довести, що коштів у гаманці вистачить на весь період подорожі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку мінімальну суму готівки треба показати на зовнішньому кордоні ЄС.

Реклама
Читайте також:

Яка мінімальна сума готівки в листопаді

Мінімальний розмір грошового забезпечення залежить від того, кордон якої держави ЄС українці хочуть перетнути. Наприклад, для в’їзду в Румунію зазвичай не доводиться підтверджувати платоспроможність. Однак при перетині кордону Польщі, Угорщини і Словаччини співробітники пункту пропуску з високою ймовірністю попросять показати готівку.

За даними спеціалізованого порталу 24 Meridian, мінімальна сума, необхідна при виїзді з України, перебуває на такому рівні:

  • Польща — 300 злотих на поїздку до трьох днів або 72 злотих на кожен день перебування;
  • Словаччина — 56 євро на кожну заплановану добу;
  • Угорщина — 1000 форинтів на день (приблизно 3 євро).

Підтвердивши наявність таких мінімальних сум у гаманці, туристи доведуть, що будуть здатні оплатити базові потреби за кордоном. Тоді фактор фінансового становища не стоятиме на заваді перетину зовнішнього кордону Європейського Союзу.

Проблеми на кордоні через валюту

З одного боку, проблеми в пункті пропуску можуть виникнуть через нестачу коштів, а з іншого — через наявність надто великої суми. Українське законодавство дозволяє вивезення будь-якої валюти, однак зобов’язує громадян декларувати суму в разі перевищення встановленого ліміту — 10 000 євро в еквіваленті.

"Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування", — йдеться на сайті Державної митної служби.

Якщо є необхідність вивезти за кордон більшу суму готівки, доведеться задекларувати валюту і надати підтверджувальні документи щодо джерела походження фінансів. Інакше у виїзді можуть відмовити, а на додачу — оштрафувати на 20% від суми перевищення ліміту.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 29 жовтня 2025 року Україна скасувала продовження дії закордонних паспортів, тому подорожувати можна лише з чинними біометричними документами, термін яких не перевищує 10 років.

Також ми писали, що на пунктах пропуску з Польщею запровадили систему EES, тому можливі затримки. Українцям радять планувати поїздки завчасно, адже тепер під час першого перетину братимуть біометричні дані.

Європейський союз кордон гроші фінанси виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації