Пересечение границы Украины — какую минимальную сумму наличных надо иметь в ноябре 2025

Некоторых украинцев ждут проблемы на границе, связанные с наличными. Не все путешественники знают, что для въезда на территорию Европейского Союза необходимо подтвердить собственную платежеспособность. Другими словами, надо доказать, что средств в кошельке хватит на весь период путешествия.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую минимальную сумму наличных надо показать на внешней границе ЕС.

Какая минимальная сумма наличных в ноябре

Минимальный размер денежного обеспечения зависит от того, границу какого государства ЕС украинцы хотят пересечь. Например, для въезда в Румынию обычно не приходится подтверждать платежеспособность. Однако при пересечении границы Польши, Венгрии и Словакии сотрудники пункта пропуска с высокой вероятностью попросят показать наличные.

По данным специализированного портала 24 Meridian, минимальная сумма, необходимая при выезде из Украины, находится на таком уровне:

Польша — 300 злотых на поездку до трех дней или 72 злотых на каждый день пребывания;

Словакия — 56 евро на каждые запланированные сутки;

Венгрия — 1000 форинтов в день (примерно 3 евро).

Подтвердив наличие таких минимальных сумм в кошельке, туристы докажут, что будут способны оплатить базовые потребности за рубежом. Тогда фактор финансового положения не будет препятствовать пересечению внешней границы Европейского Союза.

Проблемы на границе из-за валюты

С одной стороны, проблемы в пункте пропуска могут возникнут из-за недостатка денег, а с другой — из-за наличия слишком большой суммы. Украинское законодательство разрешает вывоз любой валюты, однако обязывает граждан декларировать сумму в случае превышения установленного лимита — 10 000 евро в эквиваленте.

"Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро, без письменного декларирования", — говорится на сайте Государственной таможенной службы.

Если есть необходимость вывезти за границу большую сумму наличных, придется задекларировать валюту и предоставить подтверждающие документы об источнике происхождения финансов. Иначе в выезде могут отказать, а в придачу — оштрафовать на 20% от суммы превышения лимита.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 29 октября 2025 года Украина отменила продление действия загранпаспортов, поэтому путешествовать можно только с действующими биометрическими документами, срок которых не превышает 10 лет.

Также мы писали, что на пунктах пропуска с Польшей ввели систему EES, поэтому возможны задержки. Украинцам советуют планировать поездки заранее, ведь теперь во время первого пересечения будут брать биометрические данные.