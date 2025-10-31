Видео
Україна
Видео

Какие нюансы с документами могут вызвать проблемы на границе

Какие нюансы с документами могут вызвать проблемы на границе

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 17:12
обновлено: 12:48
Пересечение границы Украины — какие нюансы с документами могут спровоцировать проблемы
Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцев могут ожидать проблемы при пересечении границы с Польшей или другим государством в составе Европейского Союза. Необходимо следить за многими документами, иначе одна ошибка будет дорого стоить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие нюансы с документами могут спровоцировать проблемы на границе.

Читайте также:

Распространенные проблемы с документами

Въезд на территорию ЕС требует наличия многих действующих документов, в частности загранпаспорта, разрешения на пересечение границы (для военнообязанных), "Зеленой карты" и техпаспорта (если человек путешествует на автомобиле), свидетельства о рождении ребенка и согласия второго родителя на выезд (в зависимости от обстоятельств).

Очевидно, что недействительные, поврежденные или неправильно оформленные документы станут причиной запрета на пересечение государственной границы. Планируя дальнюю поездку, необходимо убедиться, что с паспортами, визой и другими обязательными "бумажками" все в порядке. Следует заранее проверить срок действия документов, дабы в пункте пропуска не столкнуться с проблемами.

Отсутствие страхового полиса

Один из ключевых документов, без которого выезд из Украины будет под вопросом, — это полис страхования. Его наличие является обязательным, даже если цель путешествия — обычный туризм на несколько дней, учеба или работа. По требованиям ЕС базовое страхование должно покрывать:

  • экстренную медицинскую помощь;
  • госпитализацию;
  • оперативное вмешательство;
  • транспортировку;
  • репатриацию тела в случае смерти.

Без полиса пограничники соседних стран могут запретить въезд. Важно убедиться, что оформленный заранее документ действует на всей территории Шенгенской зоны, а его срок составляет от трех месяцев до года с возможностью продления.

Декларирование валюты

Не все украинцы знают, что на границе необходимо письменно декларировать валютные ценности стоимостью более 10 000 евро в эквиваленте. Если путешественник планирует вывезти из Украины значительную сумму наличных (гривны, доллары, злотые, евро и т.д.), он обязан уведомить таможенников и осуществить декларирование.

Уклонение от требования грозит серьезными проблемами, в частности наложением крупного штрафа, конфискацией валюты и запретом на пересечение границы. Не стоит пытаться провезти деньги вне таможенного контроля, поскольку результат таких действий будет крайне негативным.

Напомним, во всех пунктах пропуска на границе с Венгрией заработала новая система EES. Она предусматривает сбор биометрических данных граждан стран, не входящих в состав Европейского Союза.

Также мы писали, кто имеет приоритетное право на пересечение украинской границы. Без очереди пропускают лиц с инвалидностью, родителей с младенцами на руках, представителей международных организаций и т.д.

Европейский союз граница проблемы документы выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
