Пункты пропуска на границе с Венгрией — где начали собирать биометрические данные

Дорожный знак. Фото: Google Maps

Во всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе начали собирать биометрические данные путешественников из третьих стран, которые планируют въехать на территорию Европейского Союза. Это временно может привести к задержкам при пересечении границы и к увеличению продолжительности ожиданий в очередях.

Об этом рассказала Госпогранслужба в официальном Telegram-канале.

Где заработала система EES

Октябрь стал месяцем введения долгожданной системы Entry/Exit System (EES), которая предусматривает наполнение базы биометрическими данными граждан из стран, не входящих в Европейский Союз. В частности это касается украинцев, которым придется сдавать отпечатки пальцев и делать фото лица.

По состоянию на 28 октября 2025 года все венгерские пункты пропуска на границе с Украиной ввели систему EES. Запуск происходил не одномоментно, а постепенно, и сначала состоялся в КПП "Берегшурань — Лужанка" (с 12 октября) и "Захонь — Чоп" (с 21 октября).

"EES внедряется для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности и точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС", — говорится в сообщении.

Путешественникам стоит тщательно планировать поездку, не исключая возможность задержек в пункте пропуска. Ведь сбор биометрических данных придется проводить для каждого украинца, что в начале притормозит прохождение контроля.

Когда придется платить за въезд в ЕС

Запуск Entry/Exit System — это один из шагов, который будет предшествовать внедрению другого нововведения. Речь идет о Европейской системе информации и авторизации путешествий (ETIAS), что планируют реализовать до конца 2026 года.

ETIAS потребует от граждан третьих стран получения разрешения на въезд в Шенгенскую зону. Придется заполнить онлайн-заявку на авторизацию, указав личные данные, и оплатить сбор в размере 20 евро. Это одноразовый платеж, но его нужно будет повторить, когда закончится срок действия разрешения (три года).

