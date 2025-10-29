Видео
Видео

Главная Экономика На границе с Венгрией запустили систему EES — что нужно знать

На границе с Венгрией запустили систему EES — что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 16:10
обновлено: 15:28
Пункты пропуска на границе с Венгрией — где начали собирать биометрические данные
Дорожный знак. Фото: Google Maps

Во всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе начали собирать биометрические данные путешественников из третьих стран, которые планируют въехать на территорию Европейского Союза. Это временно может привести к задержкам при пересечении границы и к увеличению продолжительности ожиданий в очередях.

Об этом рассказала Госпогранслужба в официальном Telegram-канале.

Октябрь стал месяцем введения долгожданной системы Entry/Exit System (EES), которая предусматривает наполнение базы биометрическими данными граждан из стран, не входящих в Европейский Союз. В частности это касается украинцев, которым придется сдавать отпечатки пальцев и делать фото лица.

По состоянию на 28 октября 2025 года все венгерские пункты пропуска на границе с Украиной ввели систему EES. Запуск происходил не одномоментно, а постепенно, и сначала состоялся в КПП "Берегшурань — Лужанка" (с 12 октября) и "Захонь — Чоп" (с 21 октября).

"EES внедряется для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности и точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС", — говорится в сообщении.

Путешественникам стоит тщательно планировать поездку, не исключая возможность задержек в пункте пропуска. Ведь сбор биометрических данных придется проводить для каждого украинца, что в начале притормозит прохождение контроля.

Когда придется платить за въезд в ЕС

Запуск Entry/Exit System — это один из шагов, который будет предшествовать внедрению другого нововведения. Речь идет о Европейской системе информации и авторизации путешествий (ETIAS), что планируют реализовать до конца 2026 года.

ETIAS потребует от граждан третьих стран получения разрешения на въезд в Шенгенскую зону. Придется заполнить онлайн-заявку на авторизацию, указав личные данные, и оплатить сбор в размере 20 евро. Это одноразовый платеж, но его нужно будет повторить, когда закончится срок действия разрешения (три года).

Напомним, некоторые продукты питания конфискуют на границе с Польшей и другими странами ЕС. Запрещено ввозить в Евросоюз свежее молоко, мясные продукты животного происхождения и кисломолочные продукты.

Также мы писали, что для украинских беженцев переписали правила проживания в центрах коллективного размещения в Польше. С 1 ноября бесплатное поселение отменят почти для всех категорий лиц.

граница КПП Венгрия проверки выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
