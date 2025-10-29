Відео
Головна Економіка На кордоні з Угорщиною запустили систему EES — що треба знати

На кордоні з Угорщиною запустили систему EES — що треба знати

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 16:10
Оновлено: 15:28
Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною — де почали збирати біометричні дані
Дорожній знак. Фото: Google Maps

У всіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні почали збирати біометричні дані мандрівників із третіх країн, які планують в’їхати на територію Європейського Союзу. Це тимчасово може призвести до затримок під час перетину кордону та до збільшення тривалості очікувань у чергах.

Про це розповіла Держприкордонслужба в офіційному Telegram-каналі.

Читайте також:

Де запрацювала система EES

Жовтень став місяцем запровадження довгоочікуваної системи Entry/Exit System (EES), яка передбачає наповнення бази біометричними даними громадян із країн, що не входять у Європейський Союз. Зокрема це стосується українців, яким доведеться здавати відбитки пальців і робити фото обличчя.

Станом на 28 жовтня 2025 року всі угорські пункти пропуску на кордоні з Україною запровадили систему EES. Запуск відбувався не одномоментно, а поступово, і спочатку зачепив КПП "Берегшурань — Лужанка" (з 12 жовтня) та "Захонь — Чоп" (з 21 жовтня).

"EES впроваджується для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки та точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС", — йдеться в повідомленні.

Мандрівникам варто ретельно планувати поїздку, не відкидаючи можливість затримок у пункті пропуску. Адже збір біометричних даних доведеться проводити для кожного українця, що на початках пригальмує проходження контролю.

Коли доведеться платити за в’їзд у ЄС

Запуск Entry/Exit System — це один із кроків, що передуватиме впровадженню іншого нововведення. Йдеться про Європейську систему інформації та авторизації подорожей (ETIAS), яку планують реалізувати до кінця 2026 року.

ETIAS вимагатиме від громадян третіх країн отримання дозволу на в’їзд до Шенгенської зони. Доведеться заповнити онлайн-заявку на авторизацію, вказавши особисті дані, та оплатити збір у розмірі 20 євро. Це одноразовий платіж, але його потрібно буде повторити, коли закінчиться термін дії дозволу (три роки).

Нагадаємо, деякі продукти харчування конфіскують на кордоні з Польщею та іншими країнами ЄС. Заборонено ввозити в Євросоюз свіже молоко, м'ясні продукти тваринного походження та кисломолочні продукти.

Також ми писали, що для українських біженців переписали правила проживання у центрах колективного розміщення в Польщі. З 1 листопада безплатне поселення скасують майже для всіх категорій осіб.

кордон КПП Угорщина перевірки виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
