Нові правила для українців у Польщі — що буде з безплатним житлом у листопаді

Українські біженці. Фото: УНІАН

Із 1 листопада українців у Польщі чекають вагомі зміни, які торкнуться поселення в центрах колективного розміщення. Право безплатного проживання і харчування залишать тільки для вразливих категорій біженців.

Про це йдеться на сайті portalsamorzadowy.

Безплатне житло в Польщі

Згідно з новим законом щодо змін в умовах перебування українців та соціальної підтримки іноземців, який ще у вересні 2025 року підписав президент Польщі Кароль Навроцький, з 1 листопада припиняється розміщення біженців у пунктах тимчасового проживання на безоплатній основі.

Програма допомоги тривала понад три роки, однак її почнуть поступового згортати після 31 жовтня. Новоприбулим українцям відмовлятимуть у поселенні, людям доведеться самостійно шукати й орендувати житло. Однак винятки зробили для представників вразливих категорій, а саме:

пенсіонерів, які отримують виплати;

осіб з інвалідністю, яким не призначили соціальну допомогу;

жінок від 60 років і чоловіків від 65 років, які не отримують пенсію;

багатодітних сімей.

Цим особам будуть виплачувати грошову допомогу в розмірі 15 злотих на день для покриття витрат на харчування і проживання в центрах колективного розміщення. Останній день для поселення — 31 жовтня 2025 року включно.

Що буде з виплатою 800+

Спецзакон передбачає призначення грошової підтримки українським родинам у розмірі 800 злотих/міс. (на кожну неповнолітню дитину). Однак нові умови можуть призвести до скорочення кількості отримувачів, оскільки виплатами будуть забезпечувати людей, які:

офіційно працюють у Польщі;

мають дохід щонайменше 50% від мінімальної зарплати;

відправили дітей у місцеву школу чи дошкільний заклад.

Правки про роботу і мінімальний дохід ініціював президент Кароль Навроцький. Водночас станом на листопад 2025 року українцям не варто переживати за виплати: нововведення наберуть чинності лише з 1 червня 2026 року. До того часу кошти будуть нараховувати за старими правилами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ЄС ухвалив директиву, за якою мінімальна зарплата має становити не менше 60% від середньої. У Польщі планують рахувати суму як 55% від прогнозованого середнього доходу та виключити премії до 2029 року.

Також ми писали, що для життя в Польщі без фінансових труднощів українцям потрібно заробляти від 5 000 до 7 000 злотих. Мінімальні витрати становлять 3 000-6 000 злотих на місяць залежно від міста.