Новые правила для украинцев в Польше — что будет с бесплатным жильем в ноябре

Для украинцев переписали правила пребывания в Польше — детали
С 1 ноября украинцев в Польше ждут весомые изменения, которые коснутся поселения в центрах коллективного размещения. Право бесплатного проживания и питания оставят только для уязвимых категорий беженцев.
Об этом говорится на сайте portalsamorzadowy.
Бесплатное жилье в Польше
Согласно новому закону об изменениях в условиях пребывания украинцев и социальной поддержки иностранцев, который еще в сентябре 2025 года подписал президент Польши Кароль Навроцкий, с 1 ноября прекращается размещение беженцев в пунктах временного проживания на бесплатной основе.
Программа помощи длилась более трех лет, однако ее начнут постепенного сворачивать после 31 октября. Новоприбывшим украинцам будут отказывать в поселении, людям придется самостоятельно искать и арендовать жилье. Однако исключение сделали для представителей уязвимых категорий, а именно:
- пенсионеров, которые получают выплаты;
- лиц с инвалидностью, которым не назначили социальную помощь;
- женщин от 60 лет и мужчин от 65 лет, которые не получают пенсию;
- многодетных семей.
Этим лицам будут выплачивать денежную помощь в размере 15 злотых на день для покрытия расходов на питание и проживание в центрах коллективного размещения. Последний день для поселения — 31 октября 2025 года включительно.
Что будет с выплатой 800+
Спецзакон предусматривает назначение денежной поддержки украинским семьям в размере 800 злотых/мес. (на каждого несовершеннолетнего ребенка). Однако новые условия могут привести к сокращению количества получателей, поскольку выплатами будут обеспечивать людей, которые:
- официально работают в Польше;
- имеют доход не менее 50% от минимальной зарплаты;
- отправили детей в местную школу или дошкольное учреждение.
Правки о работе и минимальном доходе инициировал президент Кароль Навроцкий. Однако по состоянию на ноябрь 2025 года украинцам не стоит переживать за выплаты: нововведения вступят в силу только с 1 июня 2026 года. К тому времени средства будут начислять по старым правилам.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, ЕС принял директиву, по которой минимальная зарплата должна составлять не менее 60% от средней. В Польше планируют считать сумму как 55% от прогнозируемого среднего дохода и исключить премии до 2029 года.
Также мы писали, что для жизни в Польше без финансовых трудностей украинцам нужно зарабатывать от 5 000 до 7 000 злотых. Минимальные расходы составляют 3 000-6 000 злотых в месяц в зависимости от города.
