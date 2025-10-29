Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Для украинцев переписали правила пребывания в Польше — детали

Для украинцев переписали правила пребывания в Польше — детали

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 13:06
обновлено: 13:24
Новые правила для украинцев в Польше — что будет с бесплатным жильем в ноябре
Украинские беженцы. Фото: УНИАН

С 1 ноября украинцев в Польше ждут весомые изменения, которые коснутся поселения в центрах коллективного размещения. Право бесплатного проживания и питания оставят только для уязвимых категорий беженцев.

Об этом говорится на сайте portalsamorzadowy.

Реклама
Читайте также:

Бесплатное жилье в Польше

Согласно новому закону об изменениях в условиях пребывания украинцев и социальной поддержки иностранцев, который еще в сентябре 2025 года подписал президент Польши Кароль Навроцкий, с 1 ноября прекращается размещение беженцев в пунктах временного проживания на бесплатной основе.

Программа помощи длилась более трех лет, однако ее начнут постепенного сворачивать после 31 октября. Новоприбывшим украинцам будут отказывать в поселении, людям придется самостоятельно искать и арендовать жилье. Однако исключение сделали для представителей уязвимых категорий, а именно:

  • пенсионеров, которые получают выплаты;
  • лиц с инвалидностью, которым не назначили социальную помощь;
  • женщин от 60 лет и мужчин от 65 лет, которые не получают пенсию;
  • многодетных семей.

Этим лицам будут выплачивать денежную помощь в размере 15 злотых на день для покрытия расходов на питание и проживание в центрах коллективного размещения. Последний день для поселения — 31 октября 2025 года включительно.

Что будет с выплатой 800+

Спецзакон предусматривает назначение денежной поддержки украинским семьям в размере 800 злотых/мес. (на каждого несовершеннолетнего ребенка). Однако новые условия могут привести к сокращению количества получателей, поскольку выплатами будут обеспечивать людей, которые:

  • официально работают в Польше;
  • имеют доход не менее 50% от минимальной зарплаты;
  • отправили детей в местную школу или дошкольное учреждение.

Правки о работе и минимальном доходе инициировал президент Кароль Навроцкий. Однако по состоянию на ноябрь 2025 года украинцам не стоит переживать за выплаты: нововведения вступят в силу только с 1 июня 2026 года. К тому времени средства будут начислять по старым правилам.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ЕС принял директиву, по которой минимальная зарплата должна составлять не менее 60% от средней. В Польше планируют считать сумму как 55% от прогнозируемого среднего дохода и исключить премии до 2029 года.

Также мы писали, что для жизни в Польше без финансовых трудностей украинцам нужно зарабатывать от 5 000 до 7 000 злотых. Минимальные расходы составляют 3 000-6 000 злотых в месяц в зависимости от города.

Польша выплаты беженцы жилье украинцы в Польше
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации