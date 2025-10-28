Зарплата в Польше — какой минимальный доход нужно иметь, чтобы откладывать деньги

Приготовление кофе. Фото: Pexels

Многие украинцы после переезда в Польшу столкнулись с проблемой адаптации к новой финансовой системе и размеру расходов. Зарплаты отличаются, как и цены на продукты или стоимость бытовых услуг. Возникает вопрос, какой доход позволит нашим гражданам в соседней стране не только "выживать", но и откладывать на будущее.

Об этом узнала журналистка Новини.LIVE Настя Рейн у польской финансистки Марты Каминской.

Реклама

Читайте также:

Какая зарплата в Польше позволит откладывать деньги

Дохода должно хватать не только на покрытие базовых потребностей, таких как аренда жилья, оплата питания, коммунальных услуг и проезда в транспорте. Чтобы чувствовать себя финансово комфортно, часть зарплаты нужно откладывать. Однако требования в разных городах Польши сильно варьируются.

"Проживание одного взрослого может требовать от 3 000-6 000 злотых в месяц. Например, для "бюджетного" варианта с арендой скромного жилья плюс коммунальные, еда, транспорт расходы могут достигать от 1 500-2 500 злотых. Для скромной комфортной жизни в Варшаве надо тратить минимум 4 000-5 000 злотых", — отметила эксперт.

Учитывая немаленькие финансовые потребности, чтобы появилась возможность откладывать примерно 10-20% дохода, необходимо зарабатывать 5 000-7 000 злотых в месяц и больше. Если доход меньше, то прожить на него можно, однако откладывать вряд ли получится без существенных компромиссов.

Какая минимальная зарплата в Польше

В ноябре 2025 года минимальная заработная плата в Польше будет находиться на стандартном уровне — 4 666 злотых брутто (примерно 53 670 грн). Но она включает обязательные отчисления, в частности взносы на социальное страхование, авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц и пр. Сумма "чистыми" составит около 3 510 злотых.

Сотрудники, выполняющие должностные обязанности ночью, могут рассчитывать на дополнительные деньги. Надбавки предусмотрены за работу в период с 21:00 до 07:00, согласно данным на специализированном портале inPoland. Расчет осуществляют по такой формуле: минимальный месячный доход делят на общее количество часов и устанавливают доплату 20% от полученной суммы

Напомним, с 1 ноября жители 11 городов Верхнесилезско-Заглембской агломерации (Польша) смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Спецмаршруты будут курсировать до кладбищ.

Также мы писали, что в Польше до конца 2025 года будут продолжаться проверки технического состояния авто, в частности фар и освещения. За нарушение водителям грозят штрафы до 3 000 злотых (более 33 000 грн).