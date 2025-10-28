Зарплата в Польщі — який мінімальний дохід треба мати, щоб відкладати гроші

Приготування кави. Фото: Pexels

Чимало українців після переїзду в Польщу стикнулися з проблемою адаптації до нової фінансової системи і розміру витрат. Зарплати відрізняються, як і ціни на продукти чи вартість побутових послуг. Постає питання, який дохід дозволить нашим громадянам у сусідній країні не тільки "виживати", але й відкладати на майбутнє.

Про це дізналася журналістка Новини.LIVE Настя Рейн у польської фінансистки Марти Камінської.

Доходу повинно вистачати не тільки на покриття базових потреб, як от оренди житла, оплати харчування, комунальних послуг і проїзду в транспорті. Щоб почувати себе фінансово комфортно, частину зарплати потрібно відкладати. Однак вимоги в різних містах Польщі сильно варіюються.

"Проживання одного дорослого може вимагати від 3 000-6 000 злотих на місяць. Наприклад, для "бюджетного" варіанту з орендою скромного житла плюс комунальні, їжа, транспорт витрати можуть сягати від 1 500-2 500 злотих. Для скромного комфортного життя у Варшаві треба витрачати мінімум 4 000-5 000 злотих", — зазначила експертка.

Враховуючи немаленькі фінансові потреби, аби з’явилася можливість відкладати приблизно 10-20% доходу, необхідно заробляти 5 000-7 000 злотих на місяць і більше. Якщо дохід менший, то прожити на нього можна, однак відкладати навряд чи вийде без суттєвих компромісів.

Яка мінімальна зарплата в Польщі

У листопаді 2025 року мінімальна заробітна плата в Польщі перебуватиме на стандартному рівні — 4 666 злотих брутто (приблизно 53 670 грн). Але вона включає обов’язкові відрахування, зокрема внески на соціальне страхування, авансовий платіж з податку на доходи фізичних осіб тощо. Сума "чистими" становитиме близько 3 510 злотих.

Працівники, які виконують посадові обов’язки вночі, можуть розраховувати на додаткові гроші. Надбавки передбачені за роботу в період з 21:00 до 07:00, згідно з даними на спеціалізованому порталі inPoland. Розрахунок здійснюють за такою формулою: мінімальний місячний дохід ділять на загальну кількість годин і встановлюють доплату 20% від отриманої суми

