Безплатний транспорт в Польщі з 1 листопада — де курсуватиме та хто зможе скористатись

З 1 листопада мешканці деяких міст Польщі безплатно користуватимуться громадським транспортом. Така можливість буде тимчасовою та буде доступна на визначених маршрутах.

Про те, де в Польщі можна буде безплатно користуватись громадським транспортом у листопаді, повідомили на інформаційному порталі inPoland.

В яких містах Польщі з 1 листопада з'явиться безплатний транспорт

З 1 листопада жителі Верхньосілезько-Заглембської агломерації зможуть скористатися громадським транспортом безплатно у День всіх святих.

Як повідомив представник Муніципального транспортного управління (ZTM) Міхал Вавжашек, цього року в 11 містах регіону запустять 18 спеціальних автобусних маршрутів. Вони курсуватимуть у таких населених пунктах:

Тихи. Хожув. Кнурів. Глівіце. Бендзін. Челядзь. Катовіце. Сосновець. Руда-Шльонська. Домброва-Гурнича. Семяновіце-Шльонські.

Як довго можна буде безплатно користуватись транспортом

Спеціальні маршрути працюватимуть з 31 жовтня і протягом 1–2 листопада, щоб забезпечити зручний під’їзд до головних кладовищ для всіх відвідувачів.

Для пенсіонерів та осіб з інвалідністю у Глівіце буде доступний спеціальний сервіс: безплатні поїздки на електровізках до Центрального та Ліпового кладовищ. Ці поїздки будуть доступні з 29 по 31 жовтня з 09:00 до 17:00.

Крім того, на багатьох маршрутах громадського транспорту з 31 жовтня до 2 листопада будуть діяти спеціальні графіки руху, щоб пасажирам було зручно планувати поїздки. Детальні розклади та маршрути можна переглянути на офіційному сайті ZTM.

