Україна
Транспорт у Польщі — де можна буде їздити безплатно з 1 листопада

Транспорт у Польщі — де можна буде їздити безплатно з 1 листопада

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 11:25
Оновлено: 10:54
Безплатний транспорт в Польщі з 1 листопада — де курсуватиме та хто зможе скористатись
Хлопець на автобусній зупинці в Польщі. Фото: Pexels

З 1 листопада мешканці деяких міст Польщі безплатно користуватимуться громадським транспортом. Така можливість буде тимчасовою та буде доступна на визначених маршрутах.

Про те, де в Польщі можна буде безплатно користуватись громадським транспортом у листопаді, повідомили на інформаційному порталі inPoland.

Читайте також:

В яких містах Польщі з 1 листопада з'явиться безплатний транспорт 

З 1 листопада жителі Верхньосілезько-Заглембської агломерації зможуть скористатися громадським транспортом безплатно у День всіх святих.

Як повідомив представник Муніципального транспортного управління (ZTM) Міхал Вавжашек, цього року в 11 містах регіону запустять 18 спеціальних автобусних маршрутів. Вони курсуватимуть у таких населених пунктах:

  1. Тихи.
  2. Хожув.
  3. Кнурів.
  4. Глівіце.
  5. Бендзін.
  6. Челядзь.
  7. Катовіце.
  8. Сосновець.
  9. Руда-Шльонська.
  10. Домброва-Гурнича.
  11. Семяновіце-Шльонські.

Як довго можна буде безплатно користуватись транспортом

Спеціальні маршрути працюватимуть з 31 жовтня і протягом 1–2 листопада, щоб забезпечити зручний під’їзд до головних кладовищ для всіх відвідувачів.

Для пенсіонерів та осіб з інвалідністю у Глівіце буде доступний спеціальний сервіс: безплатні поїздки на електровізках до Центрального та Ліпового кладовищ. Ці поїздки будуть доступні з 29 по 31 жовтня з 09:00 до 17:00.

Крім того, на багатьох маршрутах громадського транспорту з 31 жовтня до 2 листопада будуть діяти спеціальні графіки руху, щоб пасажирам було зручно планувати поїздки. Детальні розклади та маршрути можна переглянути на офіційному сайті ZTM.

Раніше ми писали, що громадяни Польщі можуть подорожувати країнами ЄС, маючи лише внутрішнє посвідчення особи. А для поїздок за межі Євросоюзу потрібен паспорт.

Також ми розповідали, що у 2025 році працівники в Польщі, які виходять на нічні зміни, отримуватимуть додаткову оплату. Її розмір коригується залежно від місяця та кількості відпрацьованих годин.

Польща транспорт українці в Польщі проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
