Бесплатный транспорт в Польше с 1 ноября — где будет курсировать и кто сможет воспользоваться

Транспорт в Польше — где можно будет ездить бесплатно с 1 ноября
С 1 ноября жители некоторых городов Польши будут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Такая возможность будет временной и будет доступна на определенных маршрутах.
О том, где в Польше можно будет бесплатно пользоваться общественным транспортом в ноябре, сообщили на информационном портале "inPoland".
В каких городах Польши с 1 ноября появится бесплатный транспорт
С 1 ноября жители Верхнесилезско-Заглембской агломерации смогут воспользоваться общественным транспортом бесплатно в День всех святых.
Как сообщил представитель Муниципального транспортного управления (ZTM) Михал Вавжашек, в этом году в 11 городах региона запустят 18 специальных автобусных маршрутов. Они будут курсировать в таких населенных пунктах:
- Тихи.
- Хожув.
- Кнуров.
- Гливице.
- Бендзин.
- Челядзь.
- Катовице.
- Сосновец.
- Руда-Шленска.
- Домброва-Гурнича.
- Семяновице-Шленски.
Как долго можно будет бесплатно пользоваться транспортом
Специальные маршруты будут работать с 31 октября и в течение 1-2 ноября, чтобы обеспечить удобный подъезд к главным кладбищам для всех посетителей.
Для пенсионеров и лиц с инвалидностью в Гливице будет доступен специальный сервис: бесплатные поездки на электротележках до Центрального и Липового кладбищ. Эти поездки будут доступны с 29 по 31 октября с 09:00 до 17:00.
Кроме того, на многих маршрутах общественного транспорта с 31 октября по 2 ноября будут действовать специальные графики движения, чтобы пассажирам было удобно планировать поездки. Подробные расписания и маршруты можно посмотреть на официальном сайте ZTM.
