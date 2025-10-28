Бесплатный транспорт в Польше с 1 ноября — где будет курсировать и кто сможет воспользоваться

Парень на автобусной остановке в Польше. Фото: Pexels

С 1 ноября жители некоторых городов Польши будут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Такая возможность будет временной и будет доступна на определенных маршрутах.

О том, где в Польше можно будет бесплатно пользоваться общественным транспортом в ноябре, сообщили на информационном портале "inPoland".

В каких городах Польши с 1 ноября появится бесплатный транспорт

С 1 ноября жители Верхнесилезско-Заглембской агломерации смогут воспользоваться общественным транспортом бесплатно в День всех святых.

Как сообщил представитель Муниципального транспортного управления (ZTM) Михал Вавжашек, в этом году в 11 городах региона запустят 18 специальных автобусных маршрутов. Они будут курсировать в таких населенных пунктах:

Тихи. Хожув. Кнуров. Гливице. Бендзин. Челядзь. Катовице. Сосновец. Руда-Шленска. Домброва-Гурнича. Семяновице-Шленски.

Как долго можно будет бесплатно пользоваться транспортом

Специальные маршруты будут работать с 31 октября и в течение 1-2 ноября, чтобы обеспечить удобный подъезд к главным кладбищам для всех посетителей.

Для пенсионеров и лиц с инвалидностью в Гливице будет доступен специальный сервис: бесплатные поездки на электротележках до Центрального и Липового кладбищ. Эти поездки будут доступны с 29 по 31 октября с 09:00 до 17:00.

Кроме того, на многих маршрутах общественного транспорта с 31 октября по 2 ноября будут действовать специальные графики движения, чтобы пассажирам было удобно планировать поездки. Подробные расписания и маршруты можно посмотреть на официальном сайте ZTM.

