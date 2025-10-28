Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Транспорт в Польше — где можно будет ездить бесплатно с 1 ноября

Транспорт в Польше — где можно будет ездить бесплатно с 1 ноября

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 11:25
обновлено: 10:54
Бесплатный транспорт в Польше с 1 ноября — где будет курсировать и кто сможет воспользоваться
Парень на автобусной остановке в Польше. Фото: Pexels

С 1 ноября жители некоторых городов Польши будут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Такая возможность будет временной и будет доступна на определенных маршрутах.

О том, где в Польше можно будет бесплатно пользоваться общественным транспортом в ноябре, сообщили на информационном портале "inPoland".

Реклама
Читайте также:

В каких городах Польши с 1 ноября появится бесплатный транспорт

С 1 ноября жители Верхнесилезско-Заглембской агломерации смогут воспользоваться общественным транспортом бесплатно в День всех святых.

Как сообщил представитель Муниципального транспортного управления (ZTM) Михал Вавжашек, в этом году в 11 городах региона запустят 18 специальных автобусных маршрутов. Они будут курсировать в таких населенных пунктах:

  1. Тихи.
  2. Хожув.
  3. Кнуров.
  4. Гливице.
  5. Бендзин.
  6. Челядзь.
  7. Катовице.
  8. Сосновец.
  9. Руда-Шленска.
  10. Домброва-Гурнича.
  11. Семяновице-Шленски.

Как долго можно будет бесплатно пользоваться транспортом

Специальные маршруты будут работать с 31 октября и в течение 1-2 ноября, чтобы обеспечить удобный подъезд к главным кладбищам для всех посетителей.

Для пенсионеров и лиц с инвалидностью в Гливице будет доступен специальный сервис: бесплатные поездки на электротележках до Центрального и Липового кладбищ. Эти поездки будут доступны с 29 по 31 октября с 09:00 до 17:00.

Кроме того, на многих маршрутах общественного транспорта с 31 октября по 2 ноября будут действовать специальные графики движения, чтобы пассажирам было удобно планировать поездки. Подробные расписания и маршруты можно посмотреть на официальном сайте ZTM.

Ранее мы писали, что граждане Польши могут путешествовать по странам ЕС, имея только внутреннее удостоверение личности. А для поездок за пределы Евросоюза нужен паспорт.

Также мы рассказывали, что в 2025 году работники в Польше, которые выходят на ночные смены, будут получать дополнительную оплату. Ее размер корректируется в зависимости от месяца и количества отработанных часов.

Польша транспорт украинцы в Польше проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации