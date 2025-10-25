Переезд в Польшу — сколько денег надо накопить, чтобы выехать жить за границу

Деньги в руках. Фото: НБУ/Flickr

Чтобы поехать жить в Польшу, необходимо накопить определенную сумму средств, поскольку на новом месте не обойтись без финансовой подушки. Интересно узнать, сколько надо заработать в Украине, дабы продержаться за границей какое-то время без стабильного дохода.

Об этом журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказала в эксклюзивном комментарии польский финансист Марта Каминская.

Сколько денег нужно, чтобы уехать жить в Польшу

Украинцам понадобится немаленькая сумма на первое время, потому что нужно заплатить за аренду жилья, бытовую меблировку и технику (если квартира пустая), покрывать проезд в транспорте, питание и пр. Конечно, минимальная сумма будет отличаться в зависимости от города и стиля жизни: бюджетный вариант может составлять около 10 500-20 500 злотых, а комфортный — 16 500-34 000 злотых.

"Можно рекомендовать иметь "финансовую подушку" в размере по крайней мере 1-2 месяцев проживания с арендой, сумму на переезд и начальные расходы. То есть примерно 15 000-25 000 злотых в более "сдержанном" сценарии. Если планируете жить в дорогом городе или с семьей, то сумма увеличится вдвое", — уточнила Каминская.

К примеру, чтобы арендовать однокомнатную квартиру в центре Варшавы, надо отложить 2 700-3 200 злотых в месяц и больше. Плюс необходимо учесть дополнительные расходы, в частности покрытие коммунальных услуг, интернета, продуктов питания, транспорта.

Некоторые владельцы жилья вообще могут требовать депозит за 2-3 месяца. Еще понадобятся деньги на оформление документов, в частности разрешения на проживание, карты побыту и тому подобное. Поэтому перед переездом из Украины в Польшу необходимо позаботиться о наличии немаленького стартового финансового запаса.

Минимальная и средняя зарплата в Польше

Стабильный источник дохода за рубежом поможет закрыть все потребности, однако заработанные суммы не всегда удовлетворяют иностранцев. По данным специализированного портала Ukrainian in Poland, минимальная оплата труда в Польше по состоянию на 2025 год находится на уровне 4 666 злотых брутто.

Это сумма до вычета обязательных налогов и сборов, а "на руки" люди получают менее 4 000 злотых. Средний доход варьируется и зависит от должности, профессии, места работы, населенного пункта. В целом по стране средняя зарплата составляет 8 769 злотых брутто. Еще в прошлом году показатель был ниже — примерно 7 900-8 100 злотых.

Напомним, карту побыту в Польше могут аннулировать по разным причинам. Например, из-за нарушения условий проживания, подделки официальных документов, предоставления ложной информации и пр.

Также мы писали, что в Польше с 2026 года в трудовой стаж будут засчитывать работу по договорам поручения и период ведения бизнеса. Это позволит сотрудникам получить дополнительные льготы.