Пересечение границы с Польшей — из-за какой наличности могут быть проблемы в 2025 году

Планируя выезд в Польшу, украинцам стоит подготовить не только документы, но и разобраться с наличными. Ведь иногда именно деньги становятся причиной остановки на границе и запрета на дальнейшее движение.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему могут возникнуть проблемы на украинско-польской границе из-за наличных.

Обязательное декларирование валюты

Вывоз валюты из Украины должен сопровождаться письменным декларированием, если сумма наличных равна или превышает эквивалент 10 000 евро. Согласно информации на сайте Государственной таможенной службы, запрещено транспортировать денежные ценности в крупных размерах вне таможенного контроля.

Украинцев могут оштрафовать на 20% от незадекларированной суммы, а в случае попытки намеренно перевезти наличные за границу без документального подтверждения все деньги конфискуют. Поэтому следует внимательно ознакомиться с правилами вывоза валюты (любой, даже гривны), дабы не натолкнуться на проблемы.

Недостаток наличных для въезда

Другая финансовая неприятность подстерегает иностранцев, которые хотят въехать на территорию Польши с недостаточной суммой наличных. Действительно, пограничники могут проверять платежеспособность граждан других государств, чтобы убедиться, что имеющихся в кошельке средств хватит на все время путешествия.

По данным специализированного портала Migrant UA, рекомендуемая минимальная сумма — 300 злотых, если продолжительность поездки до трех дней включительно. Для более длительного посещения необходимо иметь ориентировочно 75 злотых на каждый день запланированного пребывания в Польше.

Также есть отдельные требования к иностранцам, которые путешествуют без обратного билета. В таком случае кроме основной суммы надо подтвердить наличие дополнительных денег на дорогу домой, а именно:

200 злотых — для граждан соседних стран;

500 злотых — для граждан стран Европейского Союза;

2 500 злотых — для граждан стран за пределами ЕС.

Достаточно на границе показать наличные, справку из банкомата о снятии средств или банковскую выписку. Иначе существует большой риск не проехать в Польшу, даже если другие правила пересечения не нарушены.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, перед поездкой в Польшу украинцам стоит проверить состояние очередей на границе и подготовить все документы. Речь идет о паспорте гражданина, водительском удостоверении, техпаспорте и "зеленой карте".

