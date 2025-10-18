Гражданство Польши и Германии — как украинцам быстро получить второй паспорт

Как стать гражданином Польши или Германии — способы в 2025 году
Немало украинцев живут в Польше и Германии, причем годами. Длительное пребывание на территории другого государства открывает путь для приобретения быстрого гражданства в ЕС. Хотя получить второй паспорт довольно трудно.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцы могут получить гражданство Польши или Германии.
Как стать гражданином Польши
Существуют различные способы, они перечислены на сайте Куявско-Поморского воеводства. Но самым распространенным является натурализация, которая требует непрерывного проживания на территории страны в течение трех лет, знания языка на уровне не менее В1 (нужен сертификат), наличия стабильного источника дохода и юридического права на жилье.
Также можно получить польский паспорт:
- по праву рождения или усыновления;
- по решению президента;
- по происхождению;
- путем восстановления гражданства.
В частности можно доказать свое польское происхождение, если кто-то из родственников — мама, отец, бабушка, дедушка, прабабушка или прадедушка — был гражданином Польши. Важным является именно факт потери связи с Родиной в силу различных исторических обстоятельств, а не отказа от гражданства. Тогда достаточно прожить на территории страны минимум год и оформить карту поляка.
Как стать гражданином Германии
Опять таки, существует несколько способов оформления второго паспорта, сложность которых варьируется. Например, можно воспользоваться правом на натурализацию после выполнения ряда требований, а именно:
- легально проживать в Германии не менее пяти лет;
- владеть национальным языком;
- быть интегрированным в местное общество.
Украинские беженцы до недавнего времени могли подаваться на гражданство через три года постоянного проживания, если имели существенные образовательные или профессиональные достижения. Но льготу отменили в мае 2025 года, дабы минимизировать случаи нелегальной миграции.
Еще один доступный способ — жениться или выйти замуж за человека с немецким паспортом. Иностранцы получают право на подачу заявки через три года после заключения брака и только при условии совместного проживания в течение двух лет (фиктивные браки — не редкость).
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в Польше хотят ужесточить требования к получению гражданства. Иностранцев могут обязать проживать на территории страны десять лет вместо трех, что значительно усложнит процедуру.
Также мы писали, что в Украине разрешили множественное гражданство, которое открывает путь к получению паспортов других государств через инвестиции. Сейчас в ЕС гражданство за финансовые взносы официально предоставляет Мальта.
Читайте Новини.LIVE!