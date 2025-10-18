Видео
Україна
Видео

Как стать гражданином Польши или Германии — способы в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 10:12
обновлено: 09:57
Гражданство Польши и Германии — как украинцам быстро получить второй паспорт
Украинский паспорт. Фото: ГПСУ/Facebook

Немало украинцев живут в Польше и Германии, причем годами. Длительное пребывание на территории другого государства открывает путь для приобретения быстрого гражданства в ЕС. Хотя получить второй паспорт довольно трудно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцы могут получить гражданство Польши или Германии.

Читайте также:

Как стать гражданином Польши

Существуют различные способы, они перечислены на сайте Куявско-Поморского воеводства. Но самым распространенным является натурализация, которая требует непрерывного проживания на территории страны в течение трех лет, знания языка на уровне не менее В1 (нужен сертификат), наличия стабильного источника дохода и юридического права на жилье.

Также можно получить польский паспорт:

  • по праву рождения или усыновления;
  • по решению президента;
  • по происхождению;
  • путем восстановления гражданства.

В частности можно доказать свое польское происхождение, если кто-то из родственников — мама, отец, бабушка, дедушка, прабабушка или прадедушка — был гражданином Польши. Важным является именно факт потери связи с Родиной в силу различных исторических обстоятельств, а не отказа от гражданства. Тогда достаточно прожить на территории страны минимум год и оформить карту поляка.

Как стать гражданином Германии

Опять таки, существует несколько способов оформления второго паспорта, сложность которых варьируется. Например, можно воспользоваться правом на натурализацию после выполнения ряда требований, а именно:

  • легально проживать в Германии не менее пяти лет;
  • владеть национальным языком;
  • быть интегрированным в местное общество.

Украинские беженцы до недавнего времени могли подаваться на гражданство через три года постоянного проживания, если имели существенные образовательные или профессиональные достижения. Но льготу отменили в мае 2025 года, дабы минимизировать случаи нелегальной миграции.

Еще один доступный способ — жениться или выйти замуж за человека с немецким паспортом. Иностранцы получают право на подачу заявки через три года после заключения брака и только при условии совместного проживания в течение двух лет (фиктивные браки — не редкость).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Польше хотят ужесточить требования к получению гражданства. Иностранцев могут обязать проживать на территории страны десять лет вместо трех, что значительно усложнит процедуру.

Также мы писали, что в Украине разрешили множественное гражданство, которое открывает путь к получению паспортов других государств через инвестиции. Сейчас в ЕС гражданство за финансовые взносы официально предоставляет Мальта.

Польша Германия гражданство документы паспорт
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
