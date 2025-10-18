Громадянство Польщі та Німеччини — як українцям швидко отримати другий паспорт

Український паспорт. Фото: ДПСУ/Facebook

Чимало українців мешкають в Польщі та Німеччині, причому роками. Тривале перебування на території іншої держави відкриває шлях для набуття швидкого громадянства в ЄС. Хоча отримати другий паспорт доволі важко.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українці можуть набути громадянство Польщі або Німеччини.

Як стати громадянином Польщі

Існують різні способи, вони перелічені на сайті Куявсько-Поморського воєводства. Але найпоширенішим є натуралізація, яка вимагає безперервного проживання на території країни протягом трьох років, знання мови на рівні щонайменше В1 (потрібен сертифікат), наявності стабільного джерела доходу та юридичного права на житло.

Також можна отримати польський паспорт:

за правом народження або усиновлення;

за рішенням президента;

за походженням;

шляхом відновлення громадянства.

Зокрема можна довести своє польське походження, якщо хтось із родичів — мама, батько, бабуся, дідусь, прабабуся чи прадідусь — був громадянином Польщі. Важливим є саме факт втрати зв'язку з Батьківщиною через різні історичні обставини, а не відмову від громадянства. Тоді достатньо прожити на території країни мінімум рік і оформити карту поляка.

Як стати громадянином Німеччини

Знову таки, існує кілька способів оформлення другого паспорта, складність яких варіюється. Наприклад, можна скористатися правом на натуралізацію після виконання низки вимог, а саме:

легально проживати в Німеччині щонайменше п’ять років;

володіти національною мовою;

бути інтегрованим у місцеве суспільство.

Українські біженці донедавна могли подаватися на громадянство через три роки постійного проживання, якщо мали суттєві освітні чи професійні досягнення. Але пільгу скасували в травні 2025 року, аби мінімізувати випадки нелегальної міграції.

Ще один доступний спосіб — одружитися чи вийти заміж на людину з німецьким паспортом. Іноземці отримують право на подання заявки через три роки після укладання шлюбу і лише за умови спільного проживання упродовж двох років (фіктивні шлюби — не рідкість).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Польщі хочуть посилити вимоги до набуття громадянства. Іноземців можуть зобов’язати проживати на території країни десять років замість трьох, що значно ускладнить процедуру.

Також ми писали, що в Україні дозволили множинне громадянство, яке відкриває шлях до отримання паспортів інших держав через інвестиції. Нині в ЄС громадянство за фінансові внески офіційно надає Мальта.