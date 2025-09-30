Польське громадянство — яку вимогу хочуть посилити для іноземців

Польські паспорти. Фото: Pexels

Чимало українців, які виїхали за кордон, можуть претендувати на громадянство ЄС за натуралізацією. Водночас у Польщі планують збільшити мінімальний термін безперервного проживання для набуття права на оформлення другого паспорта.

Про це йдеться в матеріалі спеціалізованого видання PAP.

Громадянство Польщі за натуралізацією

На сайті Відділу у справах громадян та іноземців перелічені умови для набуття польського громадянства. Необхідно виконати такі умови:

легально проживати на території держави мінімум три роки без перерви на підставі дозволі;

мати стабільне та регулярне джерело доходу в Польщі;

мати юридичне право на житло.

Чимало українців, які виїхали в пошуках захисту від повномасштабної війни, за роки перебування в Польщі можуть розраховувати на набуття громадянства. Але президент Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт, який передбачає збільшення мінімального безперервного терміну проживання до десяти років.

В разі ухвалення пропозиції іноземців зобов’яжуть перебувати на території Польщі принаймні десять років замість нинішніх трьох, аби отримати право на оформлення місцевого паспорта. В обґрунтуванні до документу йдеться, що трирічний термін є недостатнім для повноцінної інтеграції в суспільство.

"Бо громадянство — це передусім приналежність до політичної, історичної, культурної та аксіологічної спільноти, яка тягне за собою не лише каталог прав, але й обов'язок дбати і нести відповідальність за спільне благо", — зазначено в пояснювальній записці.

Термін натуралізації в інших країнах ЄС

Ще одна причина нововведення — невідповідність нинішнього терміну натуралізації умовам в інших європейських країнах. Наприклад, від іноземців вимагають безперервного проживання упродовж:

8 років — в Угорщині;

10 років — в Італії, Австрії та Іспанії;

5 років — у Франції.

Тоді як трьох років, на думку президента Польщі, недостатньо для оволодіння мовою на рівні В1, розуміння культури та повної адаптації до соціальних/правових реалій. Натомість термін 10 років відповідає європейським стандартам і буде сприяти кращій асиміляції іноземців.

