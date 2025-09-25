Правила перетину кордону — що врахувати українцям у жовтні та до чого готуватися

Перевірки на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Для безперешкодного перетину кордону в жовтні 2025 року українці мають знати актуальні правила, інакше можна стикнутися з серйозними проблемами чи затримками. Ці вимоги стосуються валюти, готівки для перебування в ЄС, нової системи в’їзду, наявності обов’язкових документів тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що варто врахувати українцям, які планують виїхати за кордон у жовтні.

Реклама

Читайте також:

Нові умови для в’їзду в ЄС

За інформацією Департаменту консульської служби МЗС України, з 12 жовтня офіційно запрацює нова система в’їзду та виїзду — EES. Вона передбачає заміну традиційних штампів у паспорті шляхом збирання біометричних даних мандрівників. Йдеться про відбитки пальців і фото обличчя.

Система зберігатиме всі відомості в цифровому вигляді, що на практиці має пришвидшити проходження пунктів пропуску. Але спершу біометрію потрібно внести в базу, що означає необхідність обов’язкової перевірки всіх іноземців. Тому потрібно підготуватися до потенційних затримок рейсів і великих черг на кордоні.

Перевезення готівки

Транспортуючи великі готівкові суми, необхідно здійснити письмове декларування валютних цінностей. Це передбачено Митним кодексом. Контроль проводиться за умови перевезення коштів понад встановлений ліміт — 10 000 євро в еквіваленті.

"Фізичні особи можуть переміщувати через кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує 10 000 євро, без письмового декларування", — зазначили фахівців Державної митної служби.

Ухилення від цього обов’язку передбачає фінансову відповідальність у вигляду штрафу — 20% від суми перевищення ліміту. Покарання визначає стаття 471 Митного кодексу "Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами".

Готівка для перебування в ЄС

Прикордонники можуть перевіряти платоспроможність іноземців, тобто наявність у них достатньої суми готівки, якої вистачить на весь період запланованого перебування. Українцям рекомендують запастися принаймні мінімальною сумою, аби не стикнутися з перешкодою під час перетину кордону.

На сайті туристичної компанії 24 Meridian вказано, що найменша суми готівки для виїзду в ЄС становить:

для Словаччини — 56 євро на день;

для Польщі — 75 злотих на день (або 300 злотих, якщо поїздка коротка);

для Угорщини — 1000 форинтів (близько 2,5 євро) на день.

Тож мінімальна сума і навіть рекомендована валюта змінюється залежно від того, кордон якої держави Європейського Союзу українці планують перетнути. Окремо слід врахувати витрати на повернення додому, якщо немає зворотного квитка.

Без яких документів можуть не пропустити

Зрозуміло, що перетин кордону неможливий без наявності біометричного паспорта. Проте важливо врахувати необхідність ще одного документа, без якого виїхати з України буде проблематично. Йдеться про страховий поліс, який повинен відповідати міжнародному стандарту, зокрема:

покривати витрати на суму не менше 30 000 євро;

діяти від трьох місяців до року;

бути чинним на всій території Шенгенської зони;

мати можливість продовження;

покривати екстрену медичну допомогу, госпіталізацію, оперативне втручання, транспортування та репатріацію тіла.

Ще один обов’язковий документ, який без виключень вимагають пред’явити на кордоні з Молдовою — це сертифікат техогляду автомобіля. Правило діє для водіїв, які виїжджають на транспортному засобі, плюс стосується як легковиків, так і вантажівок. Сертифікат видають на СТО лише після повної перевірки авто.

Перевезення заборонених продуктів

Нерідко українці намагаються вивезти різноманітні продукти харчування, не підозрюючи, що більшість товарів заборонено транспортувати. Обмеження поширюються на свіже м’ясо, сало, консерви (домашні та промислові), ковбаси, сири, сметану, вершкове масло, йогурт тощо.

Якщо співробітник пункту пропуску знайде в багажі мандрівника заборонені до ввезення в Євросоюз продукти, то змусить або викинути їх, або утилізувати. В окремих випадках людину можуть оштрафувати за порушення правил і навіть відмовити в перетині кордону.

Нагадаємо, українцям варто бути готовими до затримок на польському кордоні. Почалося тестування нової системи в’їзду та виїзду в ЄС, яка передбачає збір біометричних даних мандрівників.

Також ми писали, що в Україні змінили правила для перевізників. Тепер заявку в модулі "18-60" подають лише ті, хто здійснює міжнародні пасажирські перевезення на легкових авто чи таксі. Для решти працює система єЧерга.