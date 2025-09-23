Виїзд українців у Польщу — яку мінімальну суму готівки треба мати на кордоні в жовтні

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Українців на кордоні з Польщею можуть чекати непередбачувані проблеми. Мандрівники, які планують поїздку в жовтні, повинні знати про вимогу щодо підтвердження своєї платоспроможності. Іншими словами, іноземець повинен довести, що наявних готівкових коштів вистачить на весь період запланованого перебування в Польщі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку мінімальну суму готівки треба мати в жовтні на польсько-українському кордоні.

Реклама

Читайте також:

Мінімальна сума для в’їзду в Польщу

Перевірка платоспроможності — це необов’язкова процедура, але прикордонники можуть її проводити за власним бажанням. Передбачається, що людина в’їжджає в Польщу з достатньою сумою готівки, якої вистачить на період перебування за кордоном.

Згідно з даними спеціалізованого порталу 24 Meridian, в жовтні мінімально треба мати:

300 злотих — для подорожі до 4 днів;

75 злотих на кожну добу — для більш тривалої поїздки.

Звісно, для уникнення зайвих питань варто запастися більшою сумою готівки. Ніхто не забороняє тримати кошти на банківських рахунках, але прикордонники перевіряють саме наявність паперових купюр у різних валютах, тому краще зняти принаймні мінімальну суму перед проходженням пункту пропуску.

Зауважимо, відсутність коштів — це підстава відмовити людині в перетині кордону (на рівні з перевезенням заборонених товарів, проблем із документами тощо).

Який документ потрібен на кордоні

Раніше ми розповідали, без якого документу українці не зможуть перетнути кордон із Польщею. Обов’язковою умовою для в’їзду є наявність страхового полісу, оформленого з дотриманням усіх вимог. Навіть якщо ціль — отримати тимчасовий захист, іноземець повинен надати документ з такими мінімальними параметрами:

на термін від трьох місяців до року;

з покриттям витрат понад 30 000 євро;

дійсний на території Шенгенської зони;

з можливістю продовження.

Базове страхування має покривати різноманітні випадки, зокрема екстрену медичну допомогу, госпіталізацію, оперативне втручання, транспортування і навіть репатріацію тіла в разі смерті. Якщо поїздка в Польщу планується всього на кілька днів чи тиждень, допускається оформлення короткострокового полісу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, на польсько-українському кордоні можуть суворо покарати за ухилення від декларування готівки. Дозволено вивозити суму до 10 000 євро в еквіваленті поза митним контролем, інакше загрожують штрафи.

Також ми писали, що Молдова змінила правила в’їзду для українських водіїв. Тепер є обов’язковим сертифікат техогляду автомобіля. Без нього, навіть за наявності всіх інших документів, машину можуть не пропустити.