Выезд украинцев в Польшу — какую минимальную сумму наличных надо иметь на границе в октябре

Украинцев на границе с Польшей могут ждать непредсказуемые проблемы. Путешественники, которые планируют поездку в октябре, должны знать о требовании относительно подтверждения своей платежеспособности. Другими словами, иностранец должен доказать, что имеющихся наличных денег хватит на весь период запланированного пребывания в Польше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую минимальную сумму наличных надо иметь в октябре на польско-украинской границе.

Минимальная сумма для въезда в Польшу

Проверка платежеспособности — это необязательная процедура, но пограничники могут ее проводить по собственному желанию. Предполагается, что человек въезжает в Польшу с достаточной суммой наличных, которой хватит на период пребывания за границей.

Согласно данным специализированного портала 24 Meridian, в октябре минимально надо иметь:

300 злотых — для путешествия до 4 дней;

75 злотых на каждые сутки — для более длительной поездки.

Конечно, во избежание лишних вопросов стоит запастись большей суммой наличных. Никто не запрещает держать средства на банковских счетах, но пограничники проверяют именно наличие бумажных купюр в разных валютах, поэтому лучше снять по крайней мере минимальную сумму перед прохождением пункта пропуска.

Отметим, отсутствие денег — это основание отказать человеку в пересечении границы (на уровне с перевозкой запрещенных товаров, проблем с документами и т.д.).

Какой документ нужен на границе

Ранее мы рассказывали, без какого документа украинцы не смогут пересечь границу с Польшей. Обязательным условием для въезда является наличие страхового полиса, оформленного с соблюдением всех требований. Даже если цель — получить временную защиту, иностранец должен предоставить документ с такими минимальными параметрами:

на срок от трех месяцев до года;

с покрытием расходов более 30 000 евро;

действительный на территории Шенгенской зоны;

с возможностью продления.

Базовое страхование должно покрывать различные случаи, в частности экстренную медицинскую помощь, госпитализацию, оперативное вмешательство, транспортировку и даже репатриацию тела в случае смерти. Если поездка в Польшу планируется всего на несколько дней или неделю, допускается оформление краткосрочного полиса.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, на польско-украинской границе могут строго наказать за уклонение от декларирования наличных денег. Разрешено вывозить сумму до 10 000 евро в эквиваленте вне таможенного контроля, иначе грозят штрафы.

Также мы писали, что Молдова изменила правила въезда для украинских водителей. Теперь является обязательным сертификат техосмотра автомобиля. Без него, даже при наличии всех остальных документов, машину могут не пропустить.