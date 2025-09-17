Видео
За что строго накажут на границе с Польшей — касается и наличных

За что строго накажут на границе с Польшей — касается и наличных

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 19:10
Правила пересечения границы с Польшей — за что украинцев ждут суровые наказания
Автомобили в пункте пропуска. Фото: ГПСУ/Facebook

Планируя пересечь границу с Польшей, украинцы должны знать актуальные правила и требования, иначе рискуют натолкнуться на серьезные проблемы. В зависимости от ситуации человека могут оштрафовать, конфисковать имущество либо отказать во въезде на территорию Европейского Союза.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что строго наказывают на границе с Польшей.

Читайте также:

Перевозка наличных денег

Украинское законодательство позволяет вывозить наличные на сумму до 10 000 евро в эквиваленте (в любой валюте по официальному курсу НБУ на дату пересечения границы). Если человек хочет транспортировать более 10 000 евро, необходимо осуществить письменное декларирование избыточной суммы с подтверждением источников происхождения средств.

"Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро, без письменного декларирования", — говорится на официальном сайте Государственной таможенной службы.

Таким образом, уклонение от этой обязанности — умышленное или по незнанию — будет нарушением закона. Согласно статье 471 Таможенного кодекса, недекларирование валютных ценностей влечет за собой штрафную санкцию в размере 20% от суммы превышения лимита.

Минимальная сумма для въезда

Польские пограничники могут проверять платежеспособность иностранцев, которые пытаются въехать на территорию государства. Это нужно для подтверждения материального положения — в пункте пропуска должны убедиться, что человеку хватит денег на весь период пребывания в Польше и на возвращение домой.

Минимальные суммы, которые надо показать таможенникам на границе:

  • 300 злотых — для путешествия до 4 дней;
  • 75 злотых на каждый день — для более длительного путешествия.

Наказание за отсутствие наличных действительно суровое — иностранца могут не пустить в Польшу. Если человек не способен подтвердить свою платежеспособность, таможенники имеют полномочия отказать в пересечении границы.

Запрещенные к вывозу товары

Определенные продукты питания запрещено ввозить на территорию Европейского Союза. Путешественникам с большим багажом придется либо выбросить часть продовольствия, либо утилизировать на месте. Такая участь постигнет:

  • мясо и мясные продукты;
  • молоко и молочные продукты;
  • консервы на основе мяса.

Под запрет перевозки подпадает сало, консервы (домашние и промышленные), колбасные изделия, сыры, сметана, сливочное масло, йогурт, свежее мясо и тому подобное. В отдельных случаях нарушителю грозит не только утилизация продуктов, но и штрафы либо ограничение на въезд в страны ЕС.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Кабинет Министров одобрил соглашение, которое позволит польскому Bank Gospodarstwa Krajowego работать в Украине. BGK будет предоставлять кредиты, гранты и гарантии для восстановления/развития нашего государства.

Также мы писали, сколько денег надо иметь на украинской границе, чтобы въехать на территорию Европейского Союза. Около 56 евро в день нужно при пересечении границы Словакии и 2,5 евро в день — при въезде в Венгрию.

Польша граница деньги украинцы в Польше выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
