Минимальная сумма для выезда — сколько надо денег, чтобы пустили в Польшу, Словакию и Венгрию

Для беспрепятственного пересечения границы украинцам необходимо иметь достаточно наличных средств. Иначе въезд на территорию соседнего государства может не состояться. Пограничники нередко проверяют платежеспособность иностранцев и не пускают людей, у которых нет минимально допустимой суммы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько наличных надо иметь на границе с Польшей, Венгрией и Словакией.

Минимальная сумма для выезда за границу

Проверка платежеспособности — это стандартная процедура, но не обязательная. Кому-то может повезти, а кто-то застрянет на границе для подтверждения своего материального положения. Наличие минимально допустимой суммы означает, что иностранцу хватит денег в чужой стране в течение всего запланированного срока пребывания.

Мы узнали, сколько наличных необходимо накопить в кошельке, дабы сотрудники пункта пропуска не препятствовали пересечению границы. Согласно информации на сайте туристической компании 24 Meridian, нужно взять в путешествие минимум:

56 евро в день — в Словакию;

75 злотых в день — в Польшу;

1000 форинтов (около 2,5 евро) в день — в Венгрию.

Отметим, эти суммы не включают стоимость обратного билета в случае его отсутствия на момент выезда (если человек путешествует автобусом или поездом). Также могут понадобиться документы в подтверждение цели пребывания за границей. Например, приглашение от родственников, трудовой договор, студенческий билет, бронь в отеле и т.д.

Минимальная сумма для въезда в Украину

Украинские пограничники тоже имеют полномочия проверять платежеспособность иностранцев. Требование о подтверждении материального положения прописано в законе "О пограничном контроле". А размер минимального денежного обеспечения определяет постановление Кабинета Министров от 4 декабря 2013 года № 884.

Согласно документу, иностранцы должны владеть средствами в 20-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц на месяц пребывания в Украине. По состоянию на 2025 год речь идет о сумме 60 560 грн. Если срок проживания меньше, то нужно поделить число на 30 и умножить на плановое количество дней (+5 дополнительных).

Напомним, украинцы могут легко потерять доллары на границе из-за невыполнения обязательного правила. Закон требует декларировать валютные ценности стоимостью более 10 000 евро в эквиваленте, иначе грозит крупный штраф — 20% от суммы.

Также мы писали, что с 10 сентября 2025 года выезд за границу для украинских перевозчиков оформляется только через систему єЧерга без подачи заявки в "Шлях". Это упрощает проверку данных водителей и уменьшает бюрократию.