Мінімальна сума для виїзду — скільки треба грошей, щоб пустили в Польщу, Словаччину та Угорщину

Для безперешкодного перетину кордону українцям необхідно мати достатньо готівкових коштів. Інакше в’їзд на територію сусідньої держави може не відбутися. Прикордонники нерідко перевіряють платоспроможність іноземців і не пускають людей, в яких немає мінімально допустимої суми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки готівки треба мати на кордоні з Польщею, Угорщиною і Словаччиною.

Мінімальна сума для виїзду за кордон

Перевірка платоспроможності — це стандартна процедура, але не обов’язкова. Комусь може пощастити, а хтось застрягне на кордоні для підтвердження свого матеріального становища. Наявність мінімально допустимої суми означає, що іноземець дасть собі раду в чужій країні протягом усього запланованого терміну перебування.

Ми дізналися, скільки готівки необхідно накопичити в гаманці, аби співробітники пункту пропуску не перешкоджали перетину кордону. Згідно з інформацією на сайті туристичної компанії 24 Meridian, варто взяти в подорож щонайменше:

56 євро на день — у Словаччину;

75 злотих на день — у Польщу;

1000 форинтів (близько 2,5 євро) на день — в Угорщину.

Зауважимо, ці суми не включають вартість зворотного квитка в разі його відсутності на момент виїзду (якщо людина подорожує автобусом або поїздом). Також можуть знадобитися документи на підтвердження мети перебування за кордоном. Наприклад, запрошення від родичів, трудовий договір, студентський квиток, бронь у готелі тощо.

Мінімальна сума для в’їзду в Україну

Українські прикордонники також мають повноваження перевіряти платоспроможність іноземців. Вимога щодо підтвердження матеріального становища прописана в законі "Про прикордонний контроль". А розмір мінімального грошового забезпечення визначає постанова Кабінету Міністрів від 4 грудня 2013 року № 884.

Згідно з документом, іноземці повинні володіти коштами в 20-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на місяць перебування в Україні. Станом на 2025 рік йдеться про суму 60 560 грн. Якщо термін проживання менший, то потрібно поділити число на 30 і помножити на планову кількість днів (+5 додаткових).

Нагадаємо, українці можуть легко втратити долари на кордоні через невиконання обов’язкового правила. Закон вимагає декларувати валютні цінності вартістю понад 10 000 євро в еквіваленті, інакше загрожує великий штраф — 20% від суми.

Також ми писали, що з 10 вересня 2025 року виїзд за кордон для українських перевізників оформлюється лише через систему єЧерга без подання заявки в "Шлях". Це спрощує перевірку даних водіїв і зменшує бюрократію.