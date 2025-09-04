Відео
Головна Економіка Скоро все зміниться — як українці перетинатимуть кордон з жовтня

Скоро все зміниться — як українці перетинатимуть кордон з жовтня

Дата публікації: 4 вересня 2025 15:05
Нові правила перетину кордонів для українців — що зміниться з жовтня
Перевірка документів на кордоні. Фото: УНІАН

З 12 жовтня 2025 року для українських громадян діятимуть нові умови перетину кордонів Євросоюзу. ЄС запроваджує Систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES) — це електронний реєстр, який автоматично зберігатиме інформацію про всі перетини зовнішніх кордонів Союзу іноземцями, зокрема й українцями.

Про те, як зміняться умови в'їзду українців до країн Європейського Союзу в жовтні 2025 року, зазначається в публікації Посольства України у Польщі.

Що зміниться для українців з жовтня

З жовтня буде діяти новий електронний реєстр, який автоматично зберігатиме дані про всі перетини зовнішніх кордонів. Тепер замість штампів у паспорті інформація вноситиметься у цифровому форматі.

Система стосуватиметься короткострокових поїздок — до 90 днів протягом 180-денного періоду. Замість звичних штампів у паспорті інформація про перетин кордону фіксуватиметься у цифровому форматі. Записуватимуться такі дані: 

  • паспортні дані
  • біометричне фото;
  • відбитки чотирьох пальців для осіб від 12 років;
  • дата й місце перетину кордону та випадки відмови у в’їзді.

Щоб пройти контроль, пасажирам усіх видів транспорту доведеться виходити та проходити біометричну перевірку. Для поїздів алгоритм процедури залежатиме від конкретного пункту пропуску і може відрізнятися. Важливо пам’ятати, що відмова надати біометричні дані стане законною підставою для відмови у в’їзді.

Для чого вводять EES

ЄС пояснює, що систему вводять для кращого контролю термінів перебування іноземців у країнах Союзу, щоб унеможливити використання підроблених документів і підвищити рівень безпеки у межах Шенгенської зони. 

Нова процедура робить перетин кордонів більш контрольованим та безпечним, але українцям варто бути готовими до того, що всі їхні дані будуть зберігатися у цифровому форматі, а відмова від біометрії означатиме неможливість в’їзду.

Раніше ми писали, що перед поїздкою до Польщі слід ознайомитися з усіма правилами та обмеженнями на кордоні, щоб уникнути проблем і зекономити час. Важливим також є підтвердження платоспроможності.

Також ми розповідали, що деяких українців можуть не пустити за кордон через порушення митних правил або невиконання вимог певної країни. На деяких пунктах пропуску перевірки жорсткіші, тому варто заздалегідь дізнатися, який маршрут найзручніший.

Європейський союз кордон українці Європа виїзд за кордон
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
