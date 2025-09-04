Новые правила пересечения границ для украинцев — что изменится с октября

Проверка документов на границе. Фото: УНИАН

С 12 октября 2025 года для украинских граждан будут действовать новые условия пересечения границ Евросоюза. ЕС вводит Систему въезда/выезда (Entry/Exit System, EES) — это электронный реестр, который автоматически будет хранить информацию обо всех пересечениях внешних границ Союза иностранцами, в том числе и украинцами.

О том, как изменятся условия въезда украинцев в страны Европейского Союза в октябре 2025 года, отмечается в публикации Посольства Украины в Польше.

Что изменится для украинцев с октября

С октября будет действовать новый электронный реестр, который автоматически будет хранить данные обо всех пересечениях внешних границ. Теперь вместо штампов в паспорте информация будет вноситься в цифровом формате.

Система будет касаться краткосрочных поездок — до 90 дней в течение 180-дневного периода. Вместо привычных штампов в паспорте информация о пересечении границы будет фиксироваться в цифровом формате. Будут записываться следующие данные:

паспортные данные

биометрическое фото;

отпечатки четырех пальцев для лиц от 12 лет;

дата и место пересечения границы и случаи отказа во въезде.

Чтобы пройти контроль, пассажирам всех видов транспорта придется выходить и проходить биометрическую проверку. Для поездов алгоритм процедуры будет зависеть от конкретного пункта пропуска и может отличаться. Важно помнить, что отказ предоставить биометрические данные станет законным основанием для отказа во въезде.

Для чего вводят EES

ЕС объясняет, что систему вводят для лучшего контроля сроков пребывания иностранцев в странах Союза, чтобы исключить использование поддельных документов и повысить уровень безопасности в пределах Шенгенской зоны.

Новая процедура делает пересечение границ более контролируемым и безопасным, но украинцам стоит быть готовыми к тому, что все их данные будут храниться в цифровом формате, а отказ от биометрии будет означать невозможность въезда.

