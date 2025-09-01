5 ошибок украинцев при въезде в Польшу — кого могут развернуть в сентябре

Люди проходят таможенный контроль на границе. Фото: УНИАН

Украинцы часто путешествуют в Польшу, однако даже на условиях безвиза пересечь границу удается не всем. Есть ряд причин, по которым человеку могут отказать во въезде.

О том, по каким 5 причинам украинцам могут отказать во въезде в Польшу в сентябре 2025 года, рассказали на портале Visit Ukraine.

Почему в 2025 году украинцев могут не пустить в Польшу

Пограничники имеют право отказать во въезде, если есть нарушение правил или сомнения относительно цели поездки. Чаще всего проблемы возникают из-за того, что украинцы не придерживаются основных требований.

Для непродолжительных поездок гражданам Украины не нужна виза — достаточно иметь биометрический паспорт. Однако во время контроля проверяют документы, багаж и финансовую состоятельность человека. Если у пограничников возникают сомнения, они имеют право отказать во въезде. Основные причины отказа:

Недостаточное количество средств. Отсутствие медицинской страховки. Перевозка запрещенных вещей. Нет подтверждения цели визита. Предыдущие нарушения миграционных правил.

Медицинская страховка и финансовые требования

Полис является обязательным, даже если его спрашивают не всегда. Он нужен на территории всех стран Шенгенской зоны и должен обеспечивать покрытие медицинских расходов на сумму не менее 30 тысяч евро.

При пересечении границы иногда человек должен показать, что обладает достаточными средствами для проживания и возвращения. Минимальный запас — 300 злотых (3 405 грн) на поездку до 4 дней. Если планируется более долгий визит, нужно иметь по 75 злотых (851 грн) на каждые сутки.

Что еще могут потребовать на польской границе

Пограничники могут попросить показать бронирование отеля, билеты, трудовой контракт или приглашение от работодателя. Студентам следует иметь справку из учебного заведения. Специалисты советуют всегда подготовить полный пакет документов, чтобы избежать проблем. Даже одна отсутствующая справка может стать основанием для отказа во въезде.

Ранее мы писали, что президент Польши Кароль Навроцкий не подписал законопроект о соцпомощи для безработных украинцев. Это может привести к потере права на выплаты и бесплатную медицину.

Также мы рассказывали, что в Польше работодатели имеют право накладывать финансовые штрафы за нарушение трудовой дисциплины, и это касается украинцев. Порядок и размеры взысканий определяет закон.