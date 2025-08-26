Видео
Штрафы на работе — за что могут наказать украинцев в Польше

Штрафы на работе — за что могут наказать украинцев в Польше

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 10:05
Штрафы на работе в Польше — за что могут наказать украинцев и какие максимальные суммы
Сотрудник на рабочем месте. Фото: Pexels

Сотрудников на работе могут наказывать за нарушения финансовыми взысканиями. Украинцев в Польше это тоже касается. Существуют четко определенные случаи, когда работодатель имеет право наложить на подчиненного штрафную санкцию. Размеры наказания регулируются законом.

Об этом рассказали на портале inPoland.

Читайте также:

За что могут оштрафовать на работе

Руководитель обязан выслушать объяснения подчиненного перед применением финансового взыскания. Такое наказание ждет сотрудников, которые:

  • не соблюдают правила охраны труда и пожарной безопасности;
  • оставили рабочее место без уважительной причины;
  • пришли на работу в нетрезвом состоянии или употребляли алкогольные напитки во время выполнения должностных обязанностей;
  • совершили другие нарушения основных обязанностей работника.

Уведомление о наложении штрафа нужно направить подчиненному не позднее трех месяцев после совершения нарушения. Размер взыскания не может превышать сумму однодневной зарплаты, если речь идет об одноразовом случае. А общий размер финансового наказания за месяц не должен превышать десятую часть зарплаты "нетто".

"Средства, полученные от финансовых штрафов, работодатель не может использовать по своему усмотрению — деньги должны быть направлены на улучшение условий на рабочем месте или помещений общего пользования и т.д.", — говорится в сообщении.

В случае несогласия с решением руководителя взыскать штраф сотрудник имеет право подать письменное возражение в течение семи дней после получения уведомления. Если рассмотрение жалобы не принесет желаемого результата, допускается обращение в суд.

Распространенные штрафы в Польше

Ранее мы рассказывали, за что украинцев могут оштрафовать на крупные суммы в Польше. Одно из распространенных нарушений — несоблюдение допустимого уровня шума без причины ночью. За крики, громкую музыку и т.д. с 11 вечера до 7 утра накладывают штраф до 5 000 злотых.

Расходы в размере 500 злотых ждут украинцев, которые выбрасывают мусор в неположенном месте, собирают грибы на территориях заповедников и национальных парков, не убирают за домашним животным на улице, пользуются грилем на балконе.

За проезд в общественном транспорте без билета грозит штраф от 150 до 250 злотых, а около 200 злотых придется заплатить нарушителям общественного спокойствия и владельцам собак, которые выгуливают их без поводка и намордника.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине разрешено парковать автомобиль во дворе ЖК, но с ограничениями. Запрещено ставить транспортное средство на тротуар, газон или возле мусорников, перекрывать проезд спецтехнике. За нарушение — штраф от 255 до 680 грн.

Также мы писали, что в Украине планируют ужесточить наказание за незаконный выезд и нарушение срока пребывания за границей. Второй случай будет касаться военнообязанных, призывников и резервистов в период военного положения.

Польша штрафы сотрудники украинцы в Польше работодатели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
