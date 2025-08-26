Штрафы на работе в Польше — за что могут наказать украинцев и какие максимальные суммы

Штрафы на работе — за что могут наказать украинцев в Польше
Сотрудников на работе могут наказывать за нарушения финансовыми взысканиями. Украинцев в Польше это тоже касается. Существуют четко определенные случаи, когда работодатель имеет право наложить на подчиненного штрафную санкцию. Размеры наказания регулируются законом.
Об этом рассказали на портале inPoland.
За что могут оштрафовать на работе
Руководитель обязан выслушать объяснения подчиненного перед применением финансового взыскания. Такое наказание ждет сотрудников, которые:
- не соблюдают правила охраны труда и пожарной безопасности;
- оставили рабочее место без уважительной причины;
- пришли на работу в нетрезвом состоянии или употребляли алкогольные напитки во время выполнения должностных обязанностей;
- совершили другие нарушения основных обязанностей работника.
Уведомление о наложении штрафа нужно направить подчиненному не позднее трех месяцев после совершения нарушения. Размер взыскания не может превышать сумму однодневной зарплаты, если речь идет об одноразовом случае. А общий размер финансового наказания за месяц не должен превышать десятую часть зарплаты "нетто".
"Средства, полученные от финансовых штрафов, работодатель не может использовать по своему усмотрению — деньги должны быть направлены на улучшение условий на рабочем месте или помещений общего пользования и т.д.", — говорится в сообщении.
В случае несогласия с решением руководителя взыскать штраф сотрудник имеет право подать письменное возражение в течение семи дней после получения уведомления. Если рассмотрение жалобы не принесет желаемого результата, допускается обращение в суд.
Распространенные штрафы в Польше
Ранее мы рассказывали, за что украинцев могут оштрафовать на крупные суммы в Польше. Одно из распространенных нарушений — несоблюдение допустимого уровня шума без причины ночью. За крики, громкую музыку и т.д. с 11 вечера до 7 утра накладывают штраф до 5 000 злотых.
Расходы в размере 500 злотых ждут украинцев, которые выбрасывают мусор в неположенном месте, собирают грибы на территориях заповедников и национальных парков, не убирают за домашним животным на улице, пользуются грилем на балконе.
За проезд в общественном транспорте без билета грозит штраф от 150 до 250 злотых, а около 200 злотых придется заплатить нарушителям общественного спокойствия и владельцам собак, которые выгуливают их без поводка и намордника.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в Украине разрешено парковать автомобиль во дворе ЖК, но с ограничениями. Запрещено ставить транспортное средство на тротуар, газон или возле мусорников, перекрывать проезд спецтехнике. За нарушение — штраф от 255 до 680 грн.
Также мы писали, что в Украине планируют ужесточить наказание за незаконный выезд и нарушение срока пребывания за границей. Второй случай будет касаться военнообязанных, призывников и резервистов в период военного положения.
Читайте Новини.LIVE!