Штрафи на роботі в Польщі — за що можуть покарати українців та які максимальні суми

Працівників на роботі можуть карати за порушення фінансовими стягненнями. Українців у Польщі це також стосується. Існують чітко визначені випадки, коли роботодавець має право накласти на підлеглого штрафну санкцію. Розміри покарання регулюються законом.

За що можуть оштрафувати на роботі

Керівник зобов’язаний вислухати пояснення підлеглого перед застосуванням фінансового стягнення. Таке покарання чекає співробітників, які:

не дотримуються правил охорони праці та пожежної безпеки;

залишили робоче місце без поважної причини;

прийшли на роботу в нетверезому стані або вживали алкогольні напої під час виконання посадових обов’язків;

скоїли інші порушення основних обов’язків працівника.

Повідомлення про накладання штрафу потрібно направити підлеглому не пізніше трьох місяців після вчинення порушення. Розмір стягнення не може перевищувати суму одноденної зарплати, якщо йдеться про одноразовий випадок. А загальний розмір фінансового покарання за місяць не повинен перевищувати десяту частину зарплати "нетто".

"Кошти, отримані від фінансових штрафів, роботодавець не може використати на свій розсуд — гроші повинні бути спрямовані на покращення умов на робочому місці або приміщень загального користування тощо", — йдеться в повідомленні.

У разі непогодження з рішенням керівника стягнути штраф працівник має право подати письмове заперечення упродовж семи днів після отримання повідомлення. Якщо розгляд скарги не принесе бажаного результату, допускається звернення в суд.

Поширені штрафи в Польщі

Раніше ми розповідали, за що українців можуть оштрафувати на великі суми в Польщі. Одне з поширених порушень — недотримання допустимого рівня шуму без причини вночі. За крики, гучну музику тощо з 11 вечора до 7 ранку накладають штраф до 5 000 злотих.

Витрати в розмірі 500 злотих чекають українців, які викидають сміття в недозволеному місці, збирають гриби на територіях заповідників і національних парків, не прибирають за домашньою твариною на вулиці, користуються грилем на балконі.

За проїзд у громадському транспорті без квитка загрожує штраф від 150 до 250 злотих, а близько 200 злотих доведеться заплатити порушникам громадського спокою і власникам собак, які вигулюють їх без повідця і намордника.

