Штрафи для українців у Польщі — за які порушення доведеться відповідати у 2025

Гаманець у руках. Фото: Pexels

Українці в Польщі повинні дотримуватися місцевих правил і законів, аби не стикнутися з серйозними проблемами. За деякі правопорушення штрафують на великі суми. В окремих випадках іноземців навіть можуть депортувати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що українцям загрожують штрафи в Польщі у 2025 році.

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Поширені штрафи в Польщі

Поляки суворо ставлять до так званого закону про тишу, вимагаючи один від одного підтримувати допустимий рівень шуму в нічні години. За підняття галасу без причини з 11 вечора до 7 ранку можна отримати штраф до 5 000 злотих. Сусіди мають право викликати поліцію, якщо їм заважають спати вночі.

"Багатоповерхові будинки мають спеціальні місця для збору сміття. Всі мешканці зобов’язані дотримуватись правил сортування. Якщо людина викидає сміття в непризначеному місці або залишає його на сходах у під'їзді, йому можуть виписати штраф у розмірі від 100 до 500 злотих", — йдеться на порталі ukrayinynovyny.pl.

Інші поширені підстави для стягнення фінансових санкцій у Польщі включають:

проїзд у громадському транспорті без квитка — 150-250 злотих;

порушення громадського спокою — 200 злотих;

вигул собаки без повідця і намордника у громадському місці — 250 злотих;

неприбирання за домашньою твариною на вулиці — 500 злотих;

збір грибів у заповідниках і національних парках — 500 злотих;

забруднення громадських місць — до 5 000 злотих.

Українці, які люблять шашлики і гриль, наражають себе на небезпеку. В Польщі заборонено розпалювати вогонь на балконі, оскільки створюється ризик загоряння. За таке порушення накладають штраф у розмірі 500 злотих. А якщо загориться поверхня за межами гриля, то передбачається навіть позбавлення волі.

Чому українців можуть депортувати

За серйозні порушення іноземцям загрожує депортація. Наприклад, вчинення кримінального злочину тягне за собою примусове повернення додому. Також видворення чекає українців, які:

незаконно перетнули державний кордон;

порушили міграційні чи митні правила;

мають протерміновані документи (паспорт, візу, дозвіл на проживання);

працевлаштувалися неофіційно та отримують зарплати "в конвертах";

підробили офіційні документи, надали недостовірні відомості про себе.

Список підстав для депортації доволі широкий і не обмежується п’ятьма пунктами. Для уникнення проблем необхідно слідкувати за дійсністю своїх документів, не порушувати закон і вчасно продовжувати термін візи.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році мінімальна зарплата в Польщі становить 4 666 злотих брутто (приблизно 53 780 грн). Це сума до вирахування обов’язкових податків і зборів. За годину працівники отримують мінімум 30,50 злотих (близько 350 грн).

Також ми писали, що право на пільговий проїзд у Польщі люди віком від 70 років, діти до 7 років та учні місцевих шкіл (за наявності учнівської картки). Знижка 50% на громадський транспорт діє для дітей до 17 років і студентів іноземних ЗВО до 26 років.