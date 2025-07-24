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Головна Економіка Мінімалка в Польщі та Німеччині — якими будуть суми в серпні

Мінімалка в Польщі та Німеччині — якими будуть суми в серпні

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 15:32
Мінімальні зарплати Польщі та Німеччині в серпні — де кращі умови для працівників
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Через війну багато українців змушені були виїхати за кордон. Найбільше наших громадян прийняли Польща та Німеччина — наразі мільйони українців живуть і працюють в цих державах.

Про те, на яку мінімальну зарплату можна розраховувати працюючи в Польщі та Німеччині у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що таке мінімалка та хто її отримує

Мінімальна заробітна плата — це найменший допустимий рівень оплати праці, який визначається законом та обов’язковий для всіх роботодавців. Вона встановлюється як за місячну, так і за погодинну роботу, й не може бути нижчою за затверджений державою поріг.

Найчастіше мінімальну оплату отримують працівники, які займаються фізичною працею або не потребують спеціальної підготовки. Серед таких посад — прибиральники, вантажники, листоноші, працівники логістичних центрів і заводів.

Скільки платять працівникам у Польщі 

З 2022 року Польща стала другим домом для багатьох громадян України. Значна частина з них влаштувалася на роботу в цій країні. Із січня 2025 року в Польщі збільшено рівень мінімальної оплати праці. 

У відділі у справах іноземців Великопольського воєводського управління у м. Познань зазначається, що згідно з постановою Ради міністрів Польщі від 12 вересня 2024 року, вона становить 4 666 злотих брутто (близько 53 597 грн) на місяць або 30,50 злотих (350 грн) брутто за годину.

Варто враховувати, що в Польщі заробітну плату зазвичай вказують "брутто" — до вирахування податків і внесків. Працівник фактично отримує "нетто" — суму після усіх обов’язкових відрахувань. У Польщі із заробітної плати утримуються такі збори:

  • відрахування на медичне обслуговування (NFZ);
  • прибутковий податок, який сплачує кожен офіційно працевлаштований;
  • внески на соціальне страхування (ZUS), які покривають пенсійне забезпечення, лікарняні та страхування у разі втрати працездатності.

Скільки платитимуть у Німеччині у 2025 році

Як повідомляє портал Studying-in-Germany, у Німеччині з початку 2025 року погодинна мінімальна ставка підвищена до 12,82 євро (близько 626 грн), що дорівнює мінімальній місячній зарплаті у розмірі 2 222 євро (108 620 грн) брутто для працівників на повну ставку.

За останнє десятиліття Німеччина неухильно збільшувала мінімальні зарплати майже щороку. Від часу набуття чинності Законом про мінімальну оплату праці в січні 2015 року цей показник зріс на 50% до 2025 року, при цьому жодного разу не був знижений.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні мінімалку піднімуть лише на 688 гривень — вона становитиме 8 688 гривень. Та навіть така надбавка навряд чи дозволить покрити базові витрати на житло, харчі та інші необхідні послуги.

Також ми розповідали, що з 1 липня 2025 року у кількох штатах США підвищили мінімальну оплату праці за годину. Зміни охоплять приблизно 880 тисяч найманих працівників у таких регіонах, як Аляска, Орегон та округ Колумбія.

Польща Німеччина зарплати гроші мінімальна зарплата
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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