Минимальные зарплаты Польши и Германии в августе — где лучшие условия для работников

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Из-за войны многие украинцы вынуждены были выехать за границу. Больше всего наших граждан приняли Польша и Германия — сейчас миллионы украинцев живут и работают в этих государствах.

О том, на какую минимальную зарплату можно рассчитывать работая в Польше и Германии в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что такое минималка и кто ее получает

Минимальная заработная плата — это наименьший допустимый уровень оплаты труда, который определяется законом и обязателен для всех работодателей. Она устанавливается как за месячную, так и за почасовую работу, и не может быть ниже утвержденного государством порога.

Чаще всего минимальную оплату получают работники, которые занимаются физическим трудом или не требуют специальной подготовки. Среди таких должностей — уборщики, грузчики, почтальоны, работники логистических центров и заводов.

Сколько платят работникам в Польше

С 2022 года Польша стала вторым домом для многих граждан Украины. Значительная часть из них устроилась на работу в этой стране. С января 2025 года в Польше увеличен уровень минимальной оплаты труда.

В отделе по делам иностранцев Великопольского воеводского управления в г. Познань отмечается, что согласно постановлению Совета министров Польши от 12 сентября 2024 года, она составляет 4 666 злотых брутто (около 53 597 грн) в месяц или 30,50 злотых (350 грн) брутто в час.

Стоит учитывать, что в Польше заработную плату обычно указывают "брутто" — до вычета налогов и взносов. Работник фактически получает "нетто" — сумму после всех обязательных отчислений. В Польше из заработной платы удерживаются следующие сборы:

отчисления на медицинское обслуживание (NFZ);

подоходный налог, который платит каждый официально трудоустроенный;

взносы на социальное страхование (ZUS), которые покрывают пенсионное обеспечение, больничные и страхование в случае потери трудоспособности.

Сколько будут платить в Германии в 2025 году

Как сообщает портал Studying-in-Germany, в Германии с начала 2025 года почасовая минимальная ставка повышена до 12,82 евро (около 626 грн), что равно минимальной месячной зарплате в размере 2 222 евро (108 620 грн) брутто для работников на полную ставку.

За последнее десятилетие Германия неуклонно увеличивала минимальные зарплаты почти ежегодно. Со времени вступления в силу Закона о минимальной оплате труда в январе 2015 года этот показатель вырос на 50% до 2025 года, при этом ни разу не был снижен.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине минималку поднимут только на 688 гривен — она составит 8 688 гривен. Но даже такая надбавка вряд ли позволит покрыть базовые расходы на жилье, продукты и другие необходимые услуги.

Также мы рассказывали, что с 1 июля 2025 года в нескольких штатах США повысили минимальную оплату труда в час. Изменения охватят примерно 880 тысяч наемных работников в таких регионах, как Аляска, Орегон и округ Колумбия.