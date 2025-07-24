Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Минималка в Польше и Германии — какими будут суммы в августе

Минималка в Польше и Германии — какими будут суммы в августе

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 15:32
Минимальные зарплаты Польши и Германии в августе — где лучшие условия для работников
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Из-за войны многие украинцы вынуждены были выехать за границу. Больше всего наших граждан приняли Польша и Германия — сейчас миллионы украинцев живут и работают в этих государствах.

О том, на какую минимальную зарплату можно рассчитывать работая в Польше и Германии в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что такое минималка и кто ее получает

Минимальная заработная плата — это наименьший допустимый уровень оплаты труда, который определяется законом и обязателен для всех работодателей. Она устанавливается как за месячную, так и за почасовую работу, и не может быть ниже утвержденного государством порога.

Чаще всего минимальную оплату получают работники, которые занимаются физическим трудом или не требуют специальной подготовки. Среди таких должностей — уборщики, грузчики, почтальоны, работники логистических центров и заводов.

Сколько платят работникам в Польше

С 2022 года Польша стала вторым домом для многих граждан Украины. Значительная часть из них устроилась на работу в этой стране. С января 2025 года в Польше увеличен уровень минимальной оплаты труда.

В отделе по делам иностранцев Великопольского воеводского управления в г. Познань отмечается, что согласно постановлению Совета министров Польши от 12 сентября 2024 года, она составляет 4 666 злотых брутто (около 53 597 грн) в месяц или 30,50 злотых (350 грн) брутто в час.

Стоит учитывать, что в Польше заработную плату обычно указывают "брутто" — до вычета налогов и взносов. Работник фактически получает "нетто" — сумму после всех обязательных отчислений. В Польше из заработной платы удерживаются следующие сборы:

  • отчисления на медицинское обслуживание (NFZ);
  • подоходный налог, который платит каждый официально трудоустроенный;
  • взносы на социальное страхование (ZUS), которые покрывают пенсионное обеспечение, больничные и страхование в случае потери трудоспособности.

Сколько будут платить в Германии в 2025 году

Как сообщает портал Studying-in-Germany, в Германии с начала 2025 года почасовая минимальная ставка повышена до 12,82 евро (около 626 грн), что равно минимальной месячной зарплате в размере 2 222 евро (108 620 грн) брутто для работников на полную ставку.

За последнее десятилетие Германия неуклонно увеличивала минимальные зарплаты почти ежегодно. Со времени вступления в силу Закона о минимальной оплате труда в январе 2015 года этот показатель вырос на 50% до 2025 года, при этом ни разу не был снижен.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине минималку поднимут только на 688 гривен — она составит 8 688 гривен. Но даже такая надбавка вряд ли позволит покрыть базовые расходы на жилье, продукты и другие необходимые услуги.

Также мы рассказывали, что с 1 июля 2025 года в нескольких штатах США повысили минимальную оплату труда в час. Изменения охватят примерно 880 тысяч наемных работников в таких регионах, как Аляска, Орегон и округ Колумбия.

Польша Германия зарплаты деньги минимальная зарплата
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации