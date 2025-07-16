Мінімальна зарплата зросте — що очікує українців та чи варто радіти

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні мінімальна заробітна плата у 2026 році збільшиться лише на 688 гривень і становитиме 8 688 гривень. Однак цієї суми навряд чи вистачить навіть на покриття витрат на найнеобхідніші речі та послуги.

Про те, якою буде мінімалка наступного року та чи вплине підвищення на реальні доходи українців, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто отримує мінімалку у 2025 році

За офіційними даними, близько 1,5 мільйона українців отримують мінімальну зарплату. Часто їм платять "у два етапи": офіційно та частково в конверті, щоб зменшити податки. Через це на багатьох підприємствах навіть керівники отримують близько 8 тисяч гривень.

На сайті Державної служби зайнятості є чимало схожих пропозицій. Наприклад, в діапазоні від 8 до 10 тисяч гривень відкрито майже 24 тисячі вакансій, переважно в бюджетній сфері у маленьких містах та селищах.

Кількість вакансій з зарплатою від 8 до 10 тис.грн на місяць. Фото: Скриншот

Зараз мінімальна зарплата в Україні — 8 тисяч гривень. Раніше Кабмін планував залишити її без змін на кілька років, разом із прожитковим мінімумом.

Коли чекати підвищення мінімалки

Новий проєкт бюджету на 2026-2028 роки передбачає підвищення мінімалки приблизно на 685 гривень. Але через інфляцію це не означатиме, що люди почнуть жити краще. Про це в коментарі Новини.LIVE сказав виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

"Підвищення прожиткового мінімуму заплановано виключно на спрогнозовану інфляцію. Тому реального зростання не буде, а номінально буде повністю профінансоване з доходів бюджету, які інфляційно зростуть", — переконаний експерт.

Мінімальна зарплата — це соціальна гарантія, яка є в більшості країн Європи. Зазвичай її розраховують як 50-60% від середньої зарплати в країні.

Станом на липень 2025 року середня зарплата в Україні — близько 25 тисяч гривень. Але цей показник не зовсім точний, адже не всі вакансії публікують зарплати, а в деяких регіонах працівників шукають не через інтернет.

Раніше ми писали, що чимало громадян України знайомі з поняттям "тринадцята зарплата" й очікують на цю додаткову виплату. Проте така фінансова надбавка доступна далеко не всім працівникам.

Також ми розповідали, що під час літніх канікул більшість педагогів перебуває у відпустці, однак частина освітян продовжує виконувати професійні обов’язки. Хоча навчальний процес у цей час призупинено, у вчителів не бракує справ.