Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Нова мінімалка в Україні — якою буде сума та що зміниться

Нова мінімалка в Україні — якою буде сума та що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 15:15
Мінімальна зарплата зросте — що очікує українців та чи варто радіти
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні мінімальна заробітна плата у 2026 році збільшиться лише на 688 гривень і становитиме 8 688 гривень. Однак цієї суми навряд чи вистачить навіть на покриття витрат на найнеобхідніші речі та послуги.

Про те, якою буде мінімалка наступного року та чи вплине підвищення на реальні доходи українців, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Хто отримує мінімалку у 2025 році

За офіційними даними, близько 1,5 мільйона українців отримують мінімальну зарплату. Часто їм платять "у два етапи": офіційно та частково в конверті, щоб зменшити податки. Через це на багатьох підприємствах навіть керівники отримують близько 8 тисяч гривень.

На сайті Державної служби зайнятості є чимало схожих пропозицій. Наприклад, в діапазоні від 8 до 10 тисяч гривень відкрито майже 24 тисячі вакансій, переважно в бюджетній сфері у маленьких містах та селищах.

null
Кількість вакансій з зарплатою від 8 до 10 тис.грн на місяць. Фото: Скриншот

Зараз мінімальна зарплата в Україні — 8 тисяч гривень. Раніше Кабмін планував залишити її без змін на кілька років, разом із прожитковим мінімумом.

Коли чекати підвищення мінімалки

Новий проєкт бюджету на 2026-2028 роки передбачає підвищення мінімалки приблизно на 685 гривень. Але через інфляцію це не означатиме, що люди почнуть жити краще. Про це в коментарі Новини.LIVE сказав виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

"Підвищення прожиткового мінімуму заплановано виключно на спрогнозовану інфляцію. Тому реального зростання не буде, а номінально буде повністю профінансоване з доходів бюджету, які інфляційно зростуть", — переконаний експерт.

Мінімальна зарплата — це соціальна гарантія, яка є в більшості країн Європи. Зазвичай її розраховують як 50-60% від середньої зарплати в країні.

Станом на липень 2025 року середня зарплата в Україні — близько 25 тисяч гривень. Але цей показник не зовсім точний, адже не всі вакансії публікують зарплати, а в деяких регіонах працівників шукають не через інтернет.

Раніше ми писали, що чимало громадян України знайомі з поняттям "тринадцята зарплата" й очікують на цю додаткову виплату. Проте така фінансова надбавка доступна далеко не всім працівникам.

Також ми розповідали, що під час літніх канікул більшість педагогів перебуває у відпустці, однак частина освітян продовжує виконувати професійні обов’язки. Хоча навчальний процес у цей час призупинено, у вчителів не бракує справ.

виплати робота гроші мінімальна зарплата зарплатня
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації