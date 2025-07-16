Минимальная зарплата вырастет — что ожидает украинцев и стоит ли радоваться

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине минимальная заработная плата в 2026 году увеличится всего на 688 гривен и составит 8 688 гривен. Однако этой суммы вряд ли хватит даже на покрытие расходов на самые необходимые вещи и услуги.

О том, какой будет минималка в следующем году и повлияет ли повышение на реальные доходы украинцев, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто получает минималку в 2025 году

По официальным данным, около 1,5 миллиона украинцев получают минимальную зарплату. Часто им платят "в два этапа": официально и частично в конверте, чтобы уменьшить налоги. Из-за этого на многих предприятиях даже руководители получают около 8 тысяч гривен.

На сайте Государственной службы занятости есть немало похожих предложений. Например, в диапазоне от 8 до 10 тысяч гривен открыто почти 24 тысячи вакансий, преимущественно в бюджетной сфере в маленьких городах и поселках.

Количество вакансий с зарплатой от 8 до 10 тыс.грн в месяц. Фото: Скриншот

Сейчас минимальная зарплата в Украине — 8 тысяч гривен. Ранее Кабмин планировал оставить ее без изменений на несколько лет, вместе с прожиточным минимумом.

Когда ждать повышения минималки

Новый проект бюджета на 2026-2028 годы предусматривает повышение минималки примерно на 685 гривен. Но из-за инфляции это не будет означать, что люди начнут жить лучше. Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"Повышение прожиточного минимума запланировано исключительно на спрогнозированную инфляцию. Поэтому реального роста не будет, а номинально будет полностью профинансировано из доходов бюджета, которые инфляционно вырастут", — убежден эксперт.

Минимальная зарплата — это социальная гарантия, которая есть в большинстве стран Европы. Обычно ее рассчитывают как 50-60% от средней зарплаты в стране.

По состоянию на июль 2025 года средняя зарплата в Украине — около 25 тысяч гривен. Но этот показатель не совсем точный, ведь не все вакансии публикуют зарплаты, а в некоторых регионах работников ищут не через интернет.

Ранее мы писали, что многие граждане Украины знакомы с понятием "тринадцатая зарплата" и ожидают эту дополнительную выплату. Однако такая финансовая надбавка доступна далеко не всем работникам.

Также мы рассказывали, что во время летних каникул большинство педагогов находится в отпуске, однако часть педагогов продолжает выполнять профессиональные обязанности. Хотя учебный процесс в это время приостановлен, у учителей хватает дел.