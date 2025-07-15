Зарплати поліцейських — на яке грошове забезпечення можуть розраховувати у 2025

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Дохід представників правоохоронних органів складається з багатьох чинників і не залежить лише від посадового окладу. Середня зарплата поліцейського, згідно з даними великого кадрового порталу, перевищує 20 000 грн/міс. Ми дізналися, як формується грошове забезпечення правоохоронців.

В Національній поліції України дали ексклюзивну відповідь на запит сайту Новини.LIVE стосовно зарплат.

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Що формує дохід правоохоронців

На порталі Work.ua йдеться, що станом на середину липня 2025 року поліцейські заробляють у середньому 22 100 грн. Це дані на основі інформації, вказаної роботодавцями в 117 вакансіях. Зрозуміло, що дохід буде варіюватися залежно від посади, наявності надбавок і премій тощо.

Перелік факторів, які впливають на розмір заробітної плати, міститься в постанові Кабінету Міністрів від 11 листопада 2015 року № 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції" (зі змінами).

"Складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення", — уточнили в Нацполіції на запит Новини.LIVE.

Плюс існує постанова Кабміну від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану". В документі сказано, що правоохоронці мають право на додаткову фінансову винагороду в особливий період. Її розмір залежить від:

місця та умов несення служби;

виконання бойових завдань;

стажу служби;

участі в конкретних операціях, таких як розмінування чи посилення охорони кордону.

Поліцейські можуть отримати до 30 000 грн, до 50 000 грн або до 100 000 грн у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання завдань. Плюс передбачається додаткова одноразова виплата в розмірі 70 000 грн за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання спеціальних завдань.

"За інформацією, наданою ДФЗБО (Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. — Ред.) Національної поліції України, щомісячний мінімальний розмір базового грошового забезпечення (без додаткової винагороди) поліцейського складає 17 000 грн", — констатували у відомстві.

Відповідь Національної поліції на запит. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронцям хочуть підвищити зарплату

Ще у 2022 році Верховна Рада отримала законопроєкт №6506-1, який передбачає оновлення підходу до формування зарплат у Національній поліції. Його нарешті прийняли за основу в березні 2025-го з доопрацюванням кількох положень.

Згідно з текстом документу, працівникам поліції хочуть підвищити заробітну плату і створити стабільні умов праці, аби зменшити відтік кваліфікованих кадрів. Законопроєкт пропонує встановити мінімальний посадовий оклад на рівні 10 прожиткових мінімумів для працездатної особи — 30 280 грн у 2025 році.

Щоб зміни набули чинності, законопроєкт потрібно ухвалити в другому читанні та відправити на підпис президенту Володимиру Зеленському. Лише тоді очікується впровадження нової моделі грошового забезпечення поліцейських.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, середня зарплата вчителя праці в Україні станом на середину липня 2025 року дорівнює 12 500 грн. Згідно з актуальними вакансіями, найбільше готові платити токарю-майстру виробничого навчання у Дніпрі — 30 000 грн.

Також ми писали, яку суму на банківському рахунку повинні мати американці, щоб вважатися багатими. У 2025 році поріг заможності становить 2,3 млн доларів. Минулого року показник був вищим — 2,5 млн доларів, тобто очікування людей знизилися.