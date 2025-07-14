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Головна Економіка Гроші в освіті — скільки готові платити вчителям праці в Україні

Гроші в освіті — скільки готові платити вчителям праці в Україні

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 12:17
Доходи освітян — скільки готові платити вчителям праці в Україні
Вчитель та учень на уроці праці. Фото ілюстративне: Freepik.

У сучасній українській школі вчитель праці виконує надзвичайно важливу роль. Адже він не просто навчає дітей роботи з інструментами чи побутовим навичкам, а й формує в них практичне мислення, відповідальність і самостійність.

Новини.LIVE з'ясовували, скільки готові платити вчителям праці в Україні. 

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Середня зарплата вчителя праці

Як свідчить статистика на порталі Work.ua, сформована за даними 47 вакансій, середня зарплата вчителя праці в Україні станом на 14 липня 2025 року становить 12 500 грн. В річному вимірі цей показник не змінився — таку ж суму в середньому пропонували вчителям праці у липні 2024-го.

Де вчителям праці платять найбільше

У відповідному розділі на порталі з пошуку роботи наразі доступно 27 вакансій. Виходячи з пропозицій, найбільше  — 30 000 грн — готові платити токарю-майстру виробничого навчання, оператору верстатів з програмним керуванням у ПТУ №2 міста Дніпро. 

Від 15 000 до 20 000 грн пропонують майстру виробничого навчання у Вінницькому обласному автоучкомбінаті. 

У столиці шукають на педагогічну посаду майстра виробничого навчання з професій "Монтажник гіпсокартонних конструкцій", "Столяр будівельний" до "Київського професійного коледжу "Лівобережний". За восьмигодинний робочий день пропонують зарплату 16 000-18 000 грн залежно від педстажу та кваліфікації кандидата. 

Чи підвищуватимуть зарплати вчителям

Як повідомлялося, освітня омбудсменка Надія Лещик пояснила, що в питанні оплати праці освітян насамперед важлива позиція уряду та Міністерства фінансів України. Адже саме вони виділяють кошти на заробітну плату. 

"Тут є проблема: встановлена ставка вчителя, і її розмір не дотягує навіть до мінімальної заробітної плати. А далі йде велика кількість доплат та надбавок: за вислугу років, за класне керівництво, за перевірку зошитів, за престижність тощо", — зауважила омбудсменка.

Вона додала, що документи, які регулюють виплату зарплати освітянам, застарілі, адже розроблялися кілька десятків років тому й не відповідають сучасним вимогам. Тож державі треба кардинально змінити формат підходів до виплати зарплат вчителям.

Раніше ми писали, скільки доплачуватимуть вчителям з вересня 2025 року. 

Також дізнавайтеся, які мінімальні оклади вчителів під час літніх канікул. 

освіта зарплати вчителі школи зарплатня
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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