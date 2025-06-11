Зарплата на канікулах — скільки отримують вчителі влітку

Вчителька біля шкільної дошки. Фото: Freepik

Літо — період канікул для школярів, тоді як вчителі продовжують працювати. Уроки вони не ведуть, однак активно готуються до нового навчального року, проходять курси підвищення кваліфікації, ведуть звітну документацію. Тож багатьох цікавить, на яку зарплату вчителі можуть розраховувати під час літніх канікул.

Новини.LIVE розповідають, скільки отримуватимуть педагоги влітку.

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Як оплачується робота вчителів на канікулах

Згідно з пунктом 71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, за час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з-поміж керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Тобто вчителі, а також усі інші працівники закладів освіти, влітку отримують ту саму зарплату, що й протягом навчального року.

Заробітна плата вчителя — як нараховується

Як пояснили на платформі "Педрада", заробітна плата педагога включає:

посадовий оклад;

надбавку за вислугу років;

надбавку за престижність праці;

інші доплати.

Крім того, вчителі мають право на підвищення посадового окладу на 10% відповідно до Постанови КМУ "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" від 11.01.2018 №22. І вже від розміру посадового окладу, підвищеного на ці 10%, вчителю розраховують усі інші доплати та надбавки.

Розміри посадових окладів педагогічних співробітників у закладах освіти залежать від Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі — ЄТС). Це затверджено наказом МОН від 26.09.2005 № 557 та постановою Кабінету міністрів від 30.08.2002 №1298.

Доплата за вислугу років нараховується у відсотках до посадового окладу залежно від стажу педагогічної роботи:

понад 3 роки — 10%;

понад 10 років — 20%;

понад 20 років — 30%.

Доплата за престижність праці встановлюється у розмірі від 5% до 30% посадового окладу. Розмір доплати визначає керівник закладу освіти в межах фонду оплати праці.

Інші надбавки та доплати та їх розміри вказані у постанові Кабміну №1391.

Крім того, як під час навчального року, так і у період канікул, заклад освіти має право коштом власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педпрацівникам доплати, надбавки, премії та інші види заохочень.

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