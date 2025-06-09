Зарплати в освіті — чи варто вчителям в Україні розраховувати на підвищення доходів

Вчителька з дітьми на уроці. Фото: Freepik

Документи, які регулюють виплату зарплати вчителям в Україні, розроблені 20-30 років тому і не відповідають сучасним вимогам. Державі треба підходити до цього системно — змінювати формат підходів до виплати заробітної плати як такий.

Про це розповіла освітня омбудсменка Надія Лещик в інтерв'ю РБК-Україна.

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Омбудсменка пояснила, що у цьому питанні важлива позиція уряду, Міністерства фінансів України. Адже саме вони виділяють кошти на заробітну плату.

"Тут є проблема: встановлена ставка вчителя і її розмір не дотягує навіть до мінімальної заробітної плати. А далі йде велика кількість доплат та надбавок: за вислугу років, за класне керівництво, за перевірку зошитів, за престижність тощо", — зауважила Надія Лещик.

Вона додала, що документи, які регулюють виплату зарплати освітянам, застарілі, адже розроблялися кілька десятків років тому й не відповідають сучасним вимогам. Тож державі треба кардинально змінити формат підходів до виплати зарплат вчителям.

Посадовиця розповіла, що зверталася до органів влади, зокрема до Кабінету Міністрів України, з пропозицією розробляти нові підходи, заклавши в них поступове підвищення зарплат. Однак омбудсменка наголосила, що одночасно підвищити усім освітянам зарплату в умовах воєнного стану неможливо через обмежені фінансові можливості держави, але поступове підвищення необхідне.

Доплата за престижність — що хочуть змінити

Лещик нагадала, що Кабмін запровадив доплату педагогам за роботу в несприятливих умовах. Є ще надбавка за престижність праці, яка може становити від 5% до 30% — її розмір визначають громада і директор.

Проте з 1 січня 2025 року деякі громади знизили ці надбавки, наприклад, з 25% до 5%. У підсумку деякі педагоги отримали ту ж саму зарплату.

Враховуючи, що надбавка за престижність закладається в освітню субвенцію, омбудсменка пропонує зафіксувати її на рівні 20-25%, щоб уникнути великих коливань. Наразі ця пропозиція перебуває на розгляді Міністерства освіти та Кабінету Міністрів України.

Раніше ми писали, що МОН підготувало кілька вагомих нововведень для українців восени 2025 року. Зміни зокрема торкнуться підвищення кваліфікації вчителів, освітнього процесу і системи підручникотворення.

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