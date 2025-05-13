Вчителі початкової школи — на яку середню зарплату можуть розраховувати у 2025 році

Вчителька дистанційно проводить урок. Фото: УНІАН

Питання зарплати вчителів в Україні завжди стояло гостро. Педагоги можуть розраховувати на посадові оклади різних розмірів, це залежить від стажу, вислуги років, наявності надбавок тощо. Постає питання, скільки в середньому заробляють вчителі початкових класів і як змінився їх дохід за останній рік.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка зарплата у вчителів початкових класів станом на 2025 рік.

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Середній дохід педагогів

Згідно з даними великого кадрового порталу Work.ua, вчитель початкових класів отримує 19 000 грн у середньому станом на травень 2025 року. Цей показник вивели на основі інформації про зарплату в 243 вакансіях. Якщо брати окремо Київ, то маємо інший рівень заробітку — 22 000 грн.

Що цікаво, за рік ситуація змінилася в бік збільшення середнього доходу вчителів початкових класів. У травні 2024-го педагоги отримували 17 000 грн щомісяця, у листопаді-грудні фіксували просідання до 16 000 грн, а з січня 2025 року почалося планомірне зростання виплати.

Динаміка середньої зарплати вчителя початкових класів. Фото: скриншот

Що впливає на зарплату вчителя

Якщо мова про державні школи, а не приватні, то дохід працівників закладів освіти залежить від Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів. В додатку до наказу Міністерства освіти та науки України від 26.09.2005 № 557 вказані тарифні розряди, за якими обчислюють посадові оклади вчителів:

без категорії — 10-11 тарифний розряд;

друга категорія — 12 тарифний розряд;

перша категорія — 13 тарифний розряд;

вища категорія — 14 тарифний розряд.

Посадовим окладом зарплати не обмежуються. Існують різноманітні надбавки, зокрема за вислугу років і престижність праці. В першому випадку працівник може розраховувати на збільшення від 10% до 30% (залежно від стажу педагогічної роботи), у другому — на підвищення доходу від 5% до 30%.

Плюс із 1 січня 2025 року вчителям запровадили доплату за роботу в несприятливих умовах — 1 000 грн щомісяця. Передбачається, що з 1 вересня сума надбавки становитиме 2 000 грн. І не варто забувати про премії спільно з винагородою за сумлінну працю.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вчителі в Україні можуть розраховувати на пенсію за вислугу років і додаткову підтримку при оплаті комунальних послуг. Пільги включають 100% знижки для педагогів, які проживають у сільській місцевості та вже стали пенсіонерами.

Також ми писали, що на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію стосовно збільшення оплати праці педагогів. У відповідь на звернення Денис Шмигаль написав, що підвищення зарплати вимагає великих додаткових видатків із бюджету.