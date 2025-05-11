Пільги для вчителів — як держава підтримує педагогів у 2025 році

Вчителька проводить дистанційний урок. Фото: УНІАН

Професія вчителя дуже відповідальна та важка, а тому держава надає додаткову підтримку педагогам у вигляді пільг. У 2025 році для викладачів передбачено право на пенсію за вислугу років, а також додаткову підтримку при оплаті комунальних послуг. Однак для отримання цих пільг людина повинна відповідати певним критеріям.

Про те, які пільги надає держава українським вчителям у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Пенсія за вислугу років для педагогів

У 2025 році українські педагоги зможуть скористатися пільговими умовами виходу на пенсію за вислугу років. Для цього потрібно мати не менше 30 років педагогічного стажу та досягти 55-річного віку. Ці умови визначені пунктом "е" статті 55 закону України "Про пенсійне забезпечення".

Важливо зазначити, що така пенсія надається лише після припинення трудової діяльності на посаді, що дає право на її отримання. Якщо педагог після призначення пенсії повертається на подібну роботу, виплати будуть призупинені до його наступного звільнення.

Комунальні пільги для вчителів у 2025 році

Окрім того, вчителі, які вже вийшли на пенсію та проживають у сільській місцевості, можуть скористатися житлово-комунальними пільгами. Зокрема, вони мають право на повне відшкодування витрат на комунальні послуги, включаючи 100% знижку на:

оплату житлово-комунальних послуг;

пічного палива та скрапленого газу, у межах соціальних норм.

Однак для цього необхідно постійно проживати в селі, а середньомісячний дохід на одного члена сім’ї пенсіонера не повинен перевищувати 4 240 грн.

Раніше ми писали, що учасники бойових дій та їхні родини в Україні мають право на отримання низки пільг та гарантій від держави. Це знижки на комунальні послуги, безплатний проїзд і медичні послуги. Проте цей список пільг не є вичерпним, а тому захисники мають доступ до інших видів підтримки.

Також ми розповідали, що безплатний проїзд є важливою частиною державної підтримки для найбільш вразливих категорій громадян. У 2025 році люди з інвалідністю зможуть безплатно користуватися більшістю видів громадського транспорту. Однак ця пільга не діє всюди.