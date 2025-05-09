Пільги для людей з інвалідністю у 2025 році — в якому транспорті проїзд покриває держава

Місця для людей з інвалідністю. Фото: УНІАН

Безплатний проїзд — це важливий елемент підтримки, який гарантує держава найвразливішим верствам населення України. У 2025 році люди з інвалідністю можуть користуватись більшістю видів громадського транспорту, не оплачуючи квиток, однак ця пільга працює не скрізь.

Про те, в яких видах громадського транспорту можуть безплатно їздити люди з інвалідністю у 2025 році, пояснили фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

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В якому транспорті мають пільги люди з інвалідністю

Люди з інвалідністю, діти з особливими потребами та один супроводжувач мають право на безплатний проїзд у міському транспорті (окрім таксі та метро):

трамваях;

автобусах;

тролейбусах;

маршрутках.

Також платити не потрібно в усьому приміському транспорті. Щоб скористатися пільгою, потрібно мати посвідчення або довідку, яка підтверджує право на безплатний проїзд.

Окремо передбачено, що люди з інвалідністю І та II груп по зору, ті, хто має порушення опорно-рухового апарату, а також діти з інвалідністю разом із супроводжувачем можуть безплатно їздити ще і в метро.

Крім того, з 1 жовтня до 15 травня для таких осіб і їх супроводжувачів діє 50% знижка на квитки в межах України — на літаках, поїздах, автобусах і навіть на річковому транспорті. Усі транспортні компанії, незалежно від того, державні вони чи приватні, повинні надавати ці пільги відповідно до закону.

Варто також зазначити, що розмір пенсії чи соціальної допомоги не впливає на право користуватися транспортними пільгами.

Чи можуть відмовити в пільговому проїзді людині з інвалідністю

Перевізники не мають права відмовляти у пільговому проїзді, окрім випадків, прямо визначених законом. Ба більше, вони зобов’язані робити свій транспорт і станції зручними для людей з інвалідністю.

Проте на практиці порушення трапляються доволі часто — водії маршруток іноді відмовляють, посилаючись на "вже зайняті пільгові місця". Однак така відмова — це порушення закону. За це передбачено штраф — 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше ми писали, що в Україні громадяни, які досягли 60-річного віку, можуть скористатися правом на безплатний проїзд у громадському транспорті. Однак варто враховувати, що ця пільга не поширюється на всі види транспорту.

Також ми розповідали, що учасники бойових дій (УБД) мають доступ до широкого спектра соціальних переваг, зокрема можливість безоплатно або зі знижкою користуватися певними послугами. Однією з головних гарантій є безплатний проїзд.