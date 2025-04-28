Безплатний проїзд — в якому транспорті діють пільги та хто зможе ними скористатися в травні

Жінка показує пенсійне посвідчення співробітнику метро. Фото: УНІАН

Згідно з українським законодавством, безплатний проїзд громадським транспортом надається певним категоріям громадян, серед яких військові, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї та діти до шести років. Для того, щоб скористатись цим правом, пасажир повинен надати документ, який підтверджує право на пільгу.

Про те, хто з українців матиме право на безплатний проїзд у громадському транспорті у травні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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У кого проїзд у маршрутці буде безплатним у травні

Маршрутки — це один з найрозповсюдженіших видів транспорту в Україні. Вартість проїзду в них може суттєво відрізнятись залежно від населеного пункту. Однак є категорії громадян, які можуть їздити маршрутками безплатно:

Діти з багатодітних родин. Особи з інвалідністю через участь у війні. Учасники бойових дій та прирівняні до них особи. Батьки військових, які загинули або зникли безвісти. Строковики — військовослужбовці строкової служби. Діти до шести років (якщо не займають окремого місця). Реабілітовані люди з інвалідністю, постраждалі від політичних репресій. Поліцейські та працівники СБУ при виконанні службових обов’язків. Люди з інвалідністю І та II груп, діти з інвалідністю та один супровідник. Ветерани правоохоронних органів, СБУ, прокуратури, рятувальники та пожежники. Постраждалі від Чорнобильської катастрофи (І та II категорії), а також діти з інвалідністю через аварію на ЧАЕС.

Пільговий проїзд у метро в травні 2025

Метрополітен — це ще один популярний вид транспорту у великих містах. Тисячі українців обирають саме підземку, щоб уникнути пробок, притаманних мегаполісам. В київському метрополітені вартість проїзду становить 8 гривень, але деяким пасажирам купувати квиток не потрібно. У травні право на безплатний проїзд у метро матимуть:

Учасники бойових дій (за наявності посвідчення або "Картки киянина"). Учасники Другої світової війни та інші особи, яким надано таке право. Громадяни, постраждалі під час Революції Гідності (за наявності довідки чи "Картки киянина"). Люди з інвалідністю через участь у бойових діях та їх супроводжуючі (із відповідними документами).

Громадяни, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи також мають право на пільги. Це стосується:

Ліквідаторів другої категорії. Дітей, що стали інвалідами через ЧАЕС. Людей з інвалідністю серед ліквідаторів та постраждалих.

Окрім того, право на пільговий проїзд мають ветеранів різних силових структур, зокрема:

Військовослужбовці (УБД). Ветерани Національної поліції. Ветерани органів внутрішніх справ. Працівники державної пожежної служби. Працівники податкової міліції у відставці. Колишні співробітники цивільного захисту. Колишні співробітники Бюро економічної безпеки. Працівники Державної кримінально-виконавчої служби. Співробітники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Також на пільги мають право військові з інвалідністю, отриманою під час служби, а також батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Раніше ми писали, що в Україні для певних категорій громадян діють пільги на проїзд залізничним транспортом. У 2025 році деяким пасажирам буде надано можливість купувати квитки на потяг, сплачуючи лише половину їх вартості.

Також ми розповідали, що держава надає учасникам бойових дій ряд пільг і соціальних гарантій, зокрема, право на безплатний проїзд у різних видах міського та міжміського транспорту. Проте на практиці не всі перевізники виконують ці умови.