Безплатний проїзд — в якому транспорті діють пільги та хто зможе ними скористатися в травні

Безплатний проїзд у транспорті — хто матиме пільги в травні
Згідно з українським законодавством, безплатний проїзд громадським транспортом надається певним категоріям громадян, серед яких військові, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї та діти до шести років. Для того, щоб скористатись цим правом, пасажир повинен надати документ, який підтверджує право на пільгу.
Про те, хто з українців матиме право на безплатний проїзд у громадському транспорті у травні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
У кого проїзд у маршрутці буде безплатним у травні
Маршрутки — це один з найрозповсюдженіших видів транспорту в Україні. Вартість проїзду в них може суттєво відрізнятись залежно від населеного пункту. Однак є категорії громадян, які можуть їздити маршрутками безплатно:
- Діти з багатодітних родин.
- Особи з інвалідністю через участь у війні.
- Учасники бойових дій та прирівняні до них особи.
- Батьки військових, які загинули або зникли безвісти.
- Строковики — військовослужбовці строкової служби.
- Діти до шести років (якщо не займають окремого місця).
- Реабілітовані люди з інвалідністю, постраждалі від політичних репресій.
- Поліцейські та працівники СБУ при виконанні службових обов’язків.
- Люди з інвалідністю І та II груп, діти з інвалідністю та один супровідник.
- Ветерани правоохоронних органів, СБУ, прокуратури, рятувальники та пожежники.
- Постраждалі від Чорнобильської катастрофи (І та II категорії), а також діти з інвалідністю через аварію на ЧАЕС.
Пільговий проїзд у метро в травні 2025
Метрополітен — це ще один популярний вид транспорту у великих містах. Тисячі українців обирають саме підземку, щоб уникнути пробок, притаманних мегаполісам. В київському метрополітені вартість проїзду становить 8 гривень, але деяким пасажирам купувати квиток не потрібно. У травні право на безплатний проїзд у метро матимуть:
- Учасники бойових дій (за наявності посвідчення або "Картки киянина").
- Учасники Другої світової війни та інші особи, яким надано таке право.
- Громадяни, постраждалі під час Революції Гідності (за наявності довідки чи "Картки киянина").
- Люди з інвалідністю через участь у бойових діях та їх супроводжуючі (із відповідними документами).
Громадяни, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи також мають право на пільги. Це стосується:
- Ліквідаторів другої категорії.
- Дітей, що стали інвалідами через ЧАЕС.
- Людей з інвалідністю серед ліквідаторів та постраждалих.
Окрім того, право на пільговий проїзд мають ветеранів різних силових структур, зокрема:
- Військовослужбовці (УБД).
- Ветерани Національної поліції.
- Ветерани органів внутрішніх справ.
- Працівники державної пожежної служби.
- Працівники податкової міліції у відставці.
- Колишні співробітники цивільного захисту.
- Колишні співробітники Бюро економічної безпеки.
- Працівники Державної кримінально-виконавчої служби.
- Співробітники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.
Також на пільги мають право військові з інвалідністю, отриманою під час служби, а також батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.
Раніше ми писали, що в Україні для певних категорій громадян діють пільги на проїзд залізничним транспортом. У 2025 році деяким пасажирам буде надано можливість купувати квитки на потяг, сплачуючи лише половину їх вартості.
Також ми розповідали, що держава надає учасникам бойових дій ряд пільг і соціальних гарантій, зокрема, право на безплатний проїзд у різних видах міського та міжміського транспорту. Проте на практиці не всі перевізники виконують ці умови.
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