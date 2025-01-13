Хто може їздити в метро безплатно у 2025 році — перелік пільговиків

Люди в Київському метро. Фото: УНІАН

Метрополітен — це один з найшвидших способів пересуватись мегаполісом. Послугами підземки щодня користуються тисячі українців. Для більшості пасажирів проїзд платний, але є і пільгові категорії громадян.

Інформація про те, хто має право на пільговий проїзд в метро у 2025 році, представлена на офіційному сайті підземки.

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Хто може безплатно їздити в метро у 2025 році

Пільги на проїзд — це важливий соціальний інструмент, що забезпечує доступність транспорту для тих, хто цього найбільше потребує. Безплатно користуватись метро можуть такі категорії громадян:

Учасники бойових дій (за наявності посвідчення або "Картки киянина"). Учасники Другої світової війни та інші особи, яким законодавчо надано таке право. Громадяни, які постраждали під час Революції Гідності (потрібні довідка чи "Картка киянина"). Особи з інвалідністю, пов’язаною з участю в бойових діях, та їх супроводжуючі (з відповідним документом).

До пільговиків також належать громадяни, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи:

Ліквідатори другої категорії. Діти, які стали інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС. Особи з інвалідністю з-поміж ліквідаторів та постраждалих.

Які ветерани мають право їздити в метро безплатно

Безоплатний проїзд доступний також для ветеранів різних служб, зокрема:

Ветеранів внутрішніх справ. Ветеранів Національної поліції. Осіб, які служили у збройних силах. Працівників державної пожежної служби. Колишніх службовців цивільного захисту. Працівників податкової міліції у відставці. Колишніх співробітників Бюро економічної безпеки. Працівників Державної кримінально-виконавчої служби. Працівників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Крім того, на пільги мають право військові з інвалідністю, отриманою внаслідок служби, а також батьки загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців.

Раніше ми писали, що мільйони українців щодня користуються громадським транспортом. Більшість пасажирів оплачують проїзд, але для окремих категорій громадян передбачені пільги, які дозволяють їм їздити в маршрутках безплатно.

Також ми розповідали, що у 2024 році в обласних центрах України переглянули тарифи на проїзд у громадському транспорті. У деяких містах ціни підвищили, в інших залишили без змін, а в Харкові проїзд у транспорті досі є безплатним.