Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Хто їздитиме в метро безплатно — пільгові категорії на 2025 рік arrow

Хто їздитиме в метро безплатно — пільгові категорії на 2025 рік

13 січня 2025 08:15
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Хто може їздити в метро безплатно у 2025 році — перелік пільговиків
Люди в Київському метро. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Метрополітен — це один з найшвидших способів пересуватись мегаполісом. Послугами підземки щодня користуються тисячі українців. Для більшості пасажирів проїзд платний, але є і пільгові категорії громадян.

Інформація про те, хто має право на пільговий проїзд в метро у 2025 році, представлена на офіційному сайті підземки.

Читайте також:

Хто може безплатно їздити в метро у 2025 році

Пільги на проїзд — це важливий соціальний інструмент, що забезпечує доступність транспорту для тих, хто цього найбільше потребує. Безплатно користуватись метро можуть такі категорії громадян:

  1. Учасники бойових дій (за наявності посвідчення або "Картки киянина").
  2. Учасники Другої світової війни та інші особи, яким законодавчо надано таке право.
  3. Громадяни, які постраждали під час Революції Гідності (потрібні довідка чи "Картка киянина").
  4. Особи з інвалідністю, пов’язаною з участю в бойових діях, та їх супроводжуючі (з відповідним документом).

До пільговиків також належать громадяни, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи:

  1. Ліквідатори другої категорії.
  2. Діти, які стали інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС.
  3. Особи з інвалідністю з-поміж ліквідаторів та постраждалих.

Які ветерани мають право їздити в метро безплатно

Безоплатний проїзд доступний також для ветеранів різних служб, зокрема:

  1. Ветеранів внутрішніх справ.
  2. Ветеранів Національної поліції.
  3. Осіб, які служили у збройних силах.
  4. Працівників державної пожежної служби.
  5. Колишніх службовців цивільного захисту.
  6. Працівників податкової міліції у відставці.
  7. Колишніх співробітників Бюро економічної безпеки.
  8. Працівників Державної кримінально-виконавчої служби.
  9. Працівників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Крім того, на пільги мають право військові з інвалідністю, отриманою внаслідок служби, а також батьки загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців.

Раніше ми писали, що мільйони українців щодня користуються громадським транспортом. Більшість пасажирів оплачують проїзд, але для окремих категорій громадян передбачені пільги, які дозволяють їм їздити в маршрутках безплатно.

Також ми розповідали, що у 2024 році в обласних центрах України переглянули тарифи на проїзд у громадському транспорті. У деяких містах ціни підвищили, в інших залишили без змін, а в Харкові проїзд у транспорті досі є безплатним.

метро транспорт пільги проїзд громадський транспорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

22:46 У Київській області було чутно вибухи

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво