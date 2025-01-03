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Безплатний проїзд для пенсіонерів — чи будуть пільги у 2025 році

3 січня 2025 05:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Безплатний проїзд для пенсіонерів у 2025 році — де можна не платити
Люди на зупинці громадського транспорту. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Для українських пенсіонерів доступні різні пільги від держави. Зокрема вони можуть безплатно їздити у деяких видах громадського транспорту.

Про те, чи зможуть пенсіонери безплатно їздити в громадському транспорті у 2025 році, зазначається у постанові Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Безплатний проїзд буде доступний пенсіонерам і у 2025 році. Однак ця пільга поширюється тільки на певні види транспорту Для отримання пільги необхідно мати посвідчення визначеного зразка чи довідку, а в разі впровадження автоматизованої системи обліку оплат — електронний квиток, зареєстрований в системі, який видається безплатно. Пільговий проїзд надається у таких видах громадського транспорту:

  • у приміському залізничному транспорті (електрички);
  • у міському транспорті загального користування (тролейбуси, автобуси, але пільга не поширюється на таксі та метро).

Отже, безплатний проїзд для пенсіонерів збережеться у 2025 році, проте лише в межах міського та приміського транспорту. Пільга не поширюється на таксі, метро та міжміські залізничні перевезення. А щоб скористатися пільгою, необхідно мати відповідне посвідчення або електронний квиток, зареєстрований у системі.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що щодня мільйони українців користуються громадським транспортом. Для багатьох пасажирів поїздка є платною, але для певних категорій осіб доступні пільги, які дозволяють їм безплатно користуватися маршрутками.

Також ми розповідали, що в Україні є чіткі правила щодо оплати проїзду в громадському транспорті. Важливо пам'ятати, що купити квиток набагато вигідніше, аніж згодом платити штраф за поїздку без нього.

транспорт пенсіонери пільги проїзд громадський транспорт

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