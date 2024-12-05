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Пільговий проїзд для пенсіонерів — де можна не платити

5 грудня 2024 09:09
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільговий проїзд для пенсіонерів — якими видами транспорту можна користуватися безплатно
Пасажири в громадському транспорті. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Згідно з українським законодавством, пенсіонери мають право на безплатний проїзд деякими видами громадського транспорту. Проте, для отримання цих переваг, українцям необхідно знати, де саме діє пільга та як нею скористатись.

Про те, в яких видах громадського транспорту пенсіонери мають право на пільговий проїзд, нагадали в Донецькій обласній державній адміністрації.

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Право на пільговий проїзд надається пенсіонеру за наявності посвідчення встановленого зразка чи відповідної довідки. У разі впровадження автоматизованих систем оплати проїзду пільга діє за умови наявності електронного квитка.

Пенсіонери можуть безплатно їздити на транспорті загального користування та на приміських маршрутах. Проте пільги не поширюються на послуги таксі та метро. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" пенсіонери можуть безплатно користуватись:

  • громадським автобусом;
  • громадським тролейбусом;
  • залізничним транспортом приміського сполучення (електрички).

Можливість безоплатного проїзду на приміському залізничному транспорті доступна за умови пред’явлення пенсійного посвідчення.

У випадку з маршрутками, рішення про пільговий проїзд для окремих категорій населення ухвалюються місцевими органами влади. Детальна інформація має бути розміщена на офіційних сайтах відповідних рад або безпосередньо в транспортних засобах.

Автобусним перевізникам заборонено відмовляти у пільговому проїзді пасажирам, які мають на це право, за винятком випадків, передбачених законодавством. За безпідставну відмову водія можуть притягнути до правової відповідальності.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що для більшості жителів України користування громадським транспортом є платним. Ціна проїзду варіюється залежно від типу транспорту та конкретного міста. Проте певні категорії населення мають право на безплатний проїзд.

Також ми розповідали, що у 2024 році система пенсійних виплат в Україні зазнала змін, що вплинуло як на мінімальний, так і на максимальний розмір пенсій. Зазвичай сума виплат визначається з урахуванням віку людини та її страхового стажу.

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