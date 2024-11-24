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Пільговий проїзд в маршрутках — хто може не платити у 2024 році

24 листопада 2024 12:33
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Безплатний проїзд в маршрутках у 2024 році — повний перелік пільговиків
Люди чекають маршрутку. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Для більшості громадян України проїзд в громадському транспорті платний. Вартість квитка може відрізнятись залежно від виду транспорту та населеного пункту. Однак деякі категорії громадян звільняються від оплати проїзду.

Про те, хто може безплатно їздити в маршрутних таксі, пояснили фахівці сайту "Безоплатної правничої допомоги".

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Хто має право на пільговий проїзд в маршрутці

Маршрутне таксі або "маршрутка" — це вид комерційного громадського транспорту, що забезпечує перевезення пасажирів на міських чи приміських автобусних маршрутах загального користування. Рух здійснюється відповідно до розкладу, який визначає час відправлення транспортних засобів із початкового до кінцевого пункту. 

Посадка та висадка пасажирів можуть відбуватися за їхньою вимогою на маршруті, якщо це не суперечить правилам дорожнього руху. В Україні окремі категорії громадян мають право користуватися маршрутними таксі безплатно. До таких пільговиків належать:

  • діти із багатодітних сімей;
  • військовослужбовці строкової служби;
  • діти до 6 років (без зайняття окремого місця);
  • учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
  • реабілітовані особи з інвалідністю через репресії;
  • військові, які отримали інвалідність через бойові дії;
  • співробітники Держспецзв’язку, СБУ та прокуратури;
  • працівники поліції та СБУ під час виконання службових обов’язків;
  • діти з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни та ті, хто прирівняний до цієї категорії;
  • батьки військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час служби;
  • постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорія) та ліквідатори аварії (II категорія);
  • ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, поліції, податкової міліції, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту;
  • громадяни з інвалідністю І та II груп, діти з інвалідністю, а також особи, що супроводжують людей з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю.

Для підтвердження права на пільгу необхідно надати посвідчення УБД, пенсійне посвідчення або інший документ контролеру чи водію.

Що робити пільговику, якщо вимагають оплатити проїзд

Водії не можуть відмовляти в безплатному проїзді громадянам, які мають на це право. Проте такі випадки все ж трапляються. У разі відмови в пільговому проїзді варто зафіксувати наступну інформацію:

  • точний час інциденту;
  • ім’я, прізвище та по батькові водія;
  • номер маршруту та транспортного засобу;
  • назву компанії-перевізника та її контактні дані (зазвичай вони зазначені на задній стінці кабіни водія).

Маючи цю інформацію можна звернутися зі скаргою або заявою до поліції (зателефонувавши за номером 102), безпосередньо до перевізника або у транспортний департамент місцевої ради.

Раніше ми писали, що українські пенсіонери можуть користуватись деякими видами громадського транспорту абсолютно безплатно. Однак дехто може не знати, як скористатись цими пільгами.

Також ми розповідали, що українцям потрібно дотримуватись правил оплати в громадському транспорті. За безквитковий проїзд пасажиру загрожує штраф.

транспорт маршрутки проїзд квитки громадський транспорт

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Як змінилися ціни на життя під час війни

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