Пільговий проїзд в метро — кому можна не платити

Кому не потрібно платити за проїзд у метро. Фото: Pixabay

Метрополітен — один із найшвидших і найзручніших способів переміщення містом. В Україні метро функціонує в Києві, Харкові та Дніпрі. Вартість однієї поїздки в підземці коштує 8 грн, але для деяких українців оплачувати квиток не обов'язково.

Про те, які категорії українців мають право на безплатний проїзд в метрополітені, перелічено на офіційному сайті Київського метрополітену.

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Щоб скористатися метрополітеном, більшість українців мають придбати одноразовий квиток або проїзний абонемент. Проте для окремих категорій громадян у підземці діють пільгові умови. Зокрема, безплатним проїздом у столичному метро забезпечують:

Учасників бойових дій із посвідченням учасника бойових дій або "Карткою киянина". Постраждалих під час Революції Гідності, що мають довідку або посвідчення і "Картку киянина". Учасників Другої світової війни та інших осіб, на яких поширюються умови безплатного проїзду. Осіб з інвалідністю, отриманою через бойові дії, разом із супроводжуючими, за наявності відповідного посвідчення.

Крім того, ветерани різних служб також можуть безплатно користуватися київським метро. Це стосується:

Ветеранів Національної поліції, податкової міліції та Бюро економічної безпеки України.

Ветеранів державної пожежної охорони, військової служби, органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку й захисту інформації.

Військових, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, і батьки військових, що загинули, померли або зникли безвісти при виконанні службових обов’язків.

Які категорії чорнобильців мають право на пільговий проїзд у метро

Крім зазначених груп громадян, безплатним проїздом можуть скористатися й постраждалі через аварію на Чорнобильській АЕС:

Ліквідатори другої категорії. Діти з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу. Особи з інвалідністю серед ліквідаторів та постраждалих.

Метро має декілька переваг, які роблять його популярним серед мешканців великих міст, а завдяки державним пільгам, цей вид громадського транспорту став набагато доступнішим для найбільш вразливих верств населення.

Жінки ветеранів бойових дій мають право на суттєву державну підтримку. Вони, як і самі захисники, можуть оформити важливі пільги.

Безплатний проїзд у громадському транспорті — це важлива допомога для пенсіонерів України. Проте багато з них не знають, як скористатися цією пільгою.