Пільговий проїзд в метро — кому можна не платити

Безплатний проїзд в метро — кому доступна пільга у 2024 році
Метрополітен — один із найшвидших і найзручніших способів переміщення містом. В Україні метро функціонує в Києві, Харкові та Дніпрі. Вартість однієї поїздки в підземці коштує 8 грн, але для деяких українців оплачувати квиток не обов'язково.
Про те, які категорії українців мають право на безплатний проїзд в метрополітені, перелічено на офіційному сайті Київського метрополітену.
Щоб скористатися метрополітеном, більшість українців мають придбати одноразовий квиток або проїзний абонемент. Проте для окремих категорій громадян у підземці діють пільгові умови. Зокрема, безплатним проїздом у столичному метро забезпечують:
- Учасників бойових дій із посвідченням учасника бойових дій або "Карткою киянина".
- Постраждалих під час Революції Гідності, що мають довідку або посвідчення і "Картку киянина".
- Учасників Другої світової війни та інших осіб, на яких поширюються умови безплатного проїзду.
- Осіб з інвалідністю, отриманою через бойові дії, разом із супроводжуючими, за наявності відповідного посвідчення.
Крім того, ветерани різних служб також можуть безплатно користуватися київським метро. Це стосується:
- Ветеранів Національної поліції, податкової міліції та Бюро економічної безпеки України.
- Ветеранів державної пожежної охорони, військової служби, органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку й захисту інформації.
- Військових, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, і батьки військових, що загинули, померли або зникли безвісти при виконанні службових обов’язків.
Які категорії чорнобильців мають право на пільговий проїзд у метро
Крім зазначених груп громадян, безплатним проїздом можуть скористатися й постраждалі через аварію на Чорнобильській АЕС:
- Ліквідатори другої категорії.
- Діти з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу.
- Особи з інвалідністю серед ліквідаторів та постраждалих.
Метро має декілька переваг, які роблять його популярним серед мешканців великих міст, а завдяки державним пільгам, цей вид громадського транспорту став набагато доступнішим для найбільш вразливих верств населення.
Жінки ветеранів бойових дій мають право на суттєву державну підтримку. Вони, як і самі захисники, можуть оформити важливі пільги.
Безплатний проїзд у громадському транспорті — це важлива допомога для пенсіонерів України. Проте багато з них не знають, як скористатися цією пільгою.
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