Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Безплатний проїзд в метро — кому доступна пільга у 2024 році arrow

Безплатний проїзд в метро — кому доступна пільга у 2024 році

7 листопада 2024 09:02
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільговий проїзд в метро — кому можна не платити
Кому не потрібно платити за проїзд у метро. Фото: Pixabay
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Метрополітен — один із найшвидших і найзручніших способів переміщення містом. В Україні метро функціонує в Києві, Харкові та Дніпрі. Вартість однієї поїздки в підземці коштує 8 грн, але для деяких українців оплачувати квиток не обов'язково.

Про те, які категорії українців мають право на безплатний проїзд в метрополітені, перелічено на офіційному сайті Київського метрополітену

Читайте також:

Щоб скористатися метрополітеном, більшість українців мають придбати одноразовий квиток або проїзний абонемент. Проте для окремих категорій громадян у підземці діють пільгові умови. Зокрема, безплатним проїздом у столичному метро забезпечують:

  1. Учасників бойових дій із посвідченням учасника бойових дій або "Карткою киянина".
  2. Постраждалих під час Революції Гідності, що мають довідку або посвідчення і "Картку киянина".
  3. Учасників Другої світової війни та інших осіб, на яких поширюються умови безплатного проїзду.
  4. Осіб з інвалідністю, отриманою через бойові дії, разом із супроводжуючими, за наявності відповідного посвідчення.

Крім того, ветерани різних служб також можуть безплатно користуватися київським метро. Це стосується:

  • Ветеранів Національної поліції, податкової міліції та Бюро економічної безпеки України.
  • Ветеранів державної пожежної охорони, військової служби, органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку й захисту інформації.
  • Військових, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, і батьки військових, що загинули, померли або зникли безвісти при виконанні службових обов’язків.

Які  категорії чорнобильців мають право на пільговий проїзд у метро

Крім зазначених груп громадян, безплатним проїздом можуть скористатися й постраждалі через аварію на Чорнобильській АЕС:

  1. Ліквідатори другої категорії.
  2. Діти з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу.
  3. Особи з інвалідністю серед ліквідаторів та постраждалих.

Метро має декілька переваг, які роблять його популярним серед мешканців великих міст, а завдяки державним пільгам, цей вид громадського транспорту став набагато доступнішим для найбільш вразливих верств населення.

Жінки ветеранів бойових дій мають право на суттєву державну підтримку. Вони, як і самі захисники, можуть оформити важливі пільги.

Безплатний проїзд у громадському транспорті — це важлива допомога для пенсіонерів України. Проте багато з них не знають, як скористатися цією пільгою.

метро громадський транспорт транспорт проїзд пільги

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

00:01 В Одесі лунають вибухи — військові попереджали про дрони

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

00:01 В Одесі лунають вибухи — військові попереджали про дрони

Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд