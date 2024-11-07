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Бесплатный проезд в метро — кому доступна льгота в 2024 году

7 ноября 2024 09:02
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготный проезд в метро — кому можно не платить
Кому не нужно платить за проезд в метро Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Метрополитен – один из самых быстрых и удобных способов перемещения по городу. В Украине метро работает в Киеве, Харькове и Днепре. Стоимость одной поездки в подземке стоит 8 грн, но для некоторых украинцев оплачивать билет не обязательно.

О том, какие категории украинцев имеют право на бесплатный проезд в метрополитене, перечислено на официальном сайте Киевского метрополитена.

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Чтобы воспользоваться метрополитеном большинство украинцев должны приобрести одноразовый билет или проездной абонемент. Однако для отдельных категорий граждан в подземке действуют льготные условия. В частности, бесплатным проездом в столичном метро обеспечивают:

  1. Участников боевых действий с удостоверением участника боевых действий или "Картой киевлянина".
  2. Пострадавших во время Революции Достоинства, имеющих справку или удостоверение и "Карту киевлянина".
  3. Участников Второй мировой войны и других лиц, на которые распространяются условия бесплатного проезда.
  4. Лиц с инвалидностью, полученной через боевые действия вместе с сопровождающими, при наличии соответствующего удостоверения.

Кроме того, ветераны разных служб также могут безвозмездно пользоваться киевским метро. Это касается:

  • Ветеранов Национальной полиции, налоговой милиции и Бюро экономической безопасности Украины.
  • Ветеранов государственной пожарной охраны, военной службы, органов внутренних дел, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты и Государственной службы специальной связи и защиты информации.
  • Военных, получивших инвалидность в результате боевых действий, и родители погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей.

Какие категории чернобыльцев имеют право на льготный проезд в метро

Помимо указанных групп граждан бесплатным проездом могут воспользоваться и пострадавшие из-за аварии на Чернобыльской АЭС:

  1. Ликвидатор второй категории.
  2. Дети с инвалидностью из-за Чернобыльской катастрофы.
  3. Лица с инвалидностью среди ликвидаторов и пострадавших.

Метро имеет несколько преимуществ, которые делают его популярным среди жителей крупных городов, а благодаря государственным льготам этот вид общественного транспорта стал намного более доступным для наиболее уязвимых слоев населения.

Женщины ветеранов боевых действий имеют право на существенную государственную поддержку. Они, как и сами защитники, могут оформить важные льготы.

Бесплатный проезд в общественном транспорте — это важная помощь для пенсионеров Украины. Однако многие не знают, как воспользоваться этой льготой.

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