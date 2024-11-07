Льготный проезд в метро — кому можно не платить

Бесплатный проезд в метро — кому доступна льгота в 2024 году
Метрополитен – один из самых быстрых и удобных способов перемещения по городу. В Украине метро работает в Киеве, Харькове и Днепре. Стоимость одной поездки в подземке стоит 8 грн, но для некоторых украинцев оплачивать билет не обязательно.
О том, какие категории украинцев имеют право на бесплатный проезд в метрополитене, перечислено на официальном сайте Киевского метрополитена.
Чтобы воспользоваться метрополитеном большинство украинцев должны приобрести одноразовый билет или проездной абонемент. Однако для отдельных категорий граждан в подземке действуют льготные условия. В частности, бесплатным проездом в столичном метро обеспечивают:
- Участников боевых действий с удостоверением участника боевых действий или "Картой киевлянина".
- Пострадавших во время Революции Достоинства, имеющих справку или удостоверение и "Карту киевлянина".
- Участников Второй мировой войны и других лиц, на которые распространяются условия бесплатного проезда.
- Лиц с инвалидностью, полученной через боевые действия вместе с сопровождающими, при наличии соответствующего удостоверения.
Кроме того, ветераны разных служб также могут безвозмездно пользоваться киевским метро. Это касается:
- Ветеранов Национальной полиции, налоговой милиции и Бюро экономической безопасности Украины.
- Ветеранов государственной пожарной охраны, военной службы, органов внутренних дел, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты и Государственной службы специальной связи и защиты информации.
- Военных, получивших инвалидность в результате боевых действий, и родители погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей.
Какие категории чернобыльцев имеют право на льготный проезд в метро
Помимо указанных групп граждан бесплатным проездом могут воспользоваться и пострадавшие из-за аварии на Чернобыльской АЭС:
- Ликвидатор второй категории.
- Дети с инвалидностью из-за Чернобыльской катастрофы.
- Лица с инвалидностью среди ликвидаторов и пострадавших.
Метро имеет несколько преимуществ, которые делают его популярным среди жителей крупных городов, а благодаря государственным льготам этот вид общественного транспорта стал намного более доступным для наиболее уязвимых слоев населения.
Женщины ветеранов боевых действий имеют право на существенную государственную поддержку. Они, как и сами защитники, могут оформить важные льготы.
Бесплатный проезд в общественном транспорте — это важная помощь для пенсионеров Украины. Однако многие не знают, как воспользоваться этой льготой.
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